В Башкирии арестовали таксиста, наехавшего на группу подростков

В Башкирии 37-летнему жителю села Иглино, который сбил на обочине на группу подростков, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Ходатайствовал о заключении под стражу подозреваемого следователь Иглинского межрайонного следственного отдела регионального управления СК, так как сразу после совершения наезда на детей таксист попытался скрыться, но был задержан очевидцами происшествия.

Напомним, ДТП произошло 16 мая в Иглино. Пьяный таксист на скорости съехал на правую обочину дороги, где в этот момент находились четверо подростков. 15-летняя девочка скончалась на месте. Двоих подростков с различными травмами доставили в больницу. Одного из них после оказания медицинской помощи отпустили домой.