В Мордовии разрешили посещать музеи и кладбища

С 17 июня в Мордовии отменен ряд противоэпидемических ограничений. Так, со среды возобновляется работа музеев, а также снят запрет на посещение кладбищ. Кроме того, жители республики могут гулять парами и заниматься спортом на свежем воздухе - при условии соблюдения мер безопасности.

Соответствующие изменения внесены в указ главы РМ о мерах по противодействию коронавирусной инфекции. В новой редакции документа разрешены прогулки семьями или парами при условии социального дистанцирования от других прохожих. Что касается тренировок на свежем воздухе, то в них может участвовать не более двух человек, а дистанция должна составлять не менее пяти метров.

- Также будет возобновлена работа непродовольственных магазинов - в помещениях площадью не более 400 квадратных метров, с отдельным входом, - отметил в своем обращении к жителям республики глава РМ Владимир Волков.

Лидер региона напомнил о необходимости соблюдать осторожность. Так, по-прежнему не разрешено посещать детские площадки, сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте. Продолжает действовать и двухнедельный карантин для приезжих.

По данным республиканского оперштаба, за весь период пандемии в Мордовии зафиксировано 2707 случаев коронавирусной инфекции. Вылечились 1680 человек, 22 пациента скончались.