Указ главы Республики Мордовия от 17 июня 2020 года № 182-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ"

В целях поэтапного снятия ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными указами Главы Республики Мордовия от 26 марта 2020 г. № 89-УГ, от 27 марта 2020 г. № 90-УГ, от 28 марта 2020. г. № 91-УГ, от 30 марта 2020 г. № 92-УГ, от 31 марта 2020 г. № 93-УГ, от 3 апреля 2020 г. № 95-УГ, от 6 апреля 2020 г. № 98-УГ, от 8 апреля 2020 г. № 103-УГ, от 10 апреля 2020 г. № 106-УГ, от 11 апреля 2020 г. № 107-УГ, от 12 апреля 2020 г. № 108-УГ, от 18 апреля 2020 г. № 116-УГ, от 20 апреля 2020 г. № 120-УГ, от 21. апреля 2020 г. № 122-УГ, от 29 апреля 2020 г. № 129-УГ, от 30 апреля 2020 г. № 135-УГ, от 6 мая 2020 г. № 138-УГ, от 10 мая 2020 г. № 139-УГ, от 12 мая 2020 г. № 142-УГ, от 16 мая 2020 г. № 145-УГ, от 24 мая 2020 г. № 151-УГ, от 29 мая 2020 г. № 160-УГ, от 4 июня 2020 г. № 170-УГ) следующие изменения:

1) в пункте 4:

подпункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:

"следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), выполнения служебных обязанностей в организации, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, при наличии служебного удостоверения, а при отсутствии служебного удостоверения справки об осуществлении трудовой (служебной) деятельности с указанием режима рабочего времени (с предъявлением паспорта);

занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2-х человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров;

прогулки на улице не более 2-х человек вместе (за исключением членов одной семьи более 2-х человек) при условии социального дистанцирования до других граждан, исключая посещение мест массового пребывания людей, детских площадок;";

подпункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:

"занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2-х человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров;

прогулки на улице не более 2-х человек вместе (за исключением членов одной семьи более 2-х человек) при условии социального дистанцирования до других граждан, исключая посещение мест массового пребывания людей, детских площадок;";

подпункт 5 признать утратившим силу;

2) пункт 5 дополнить частью следующего содержания:

"Запретить курение в изолированных помещениях аэропорта, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, 1/1, территория Аэропорт.";

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Временно приостановить:

1) проведение на территории Республики Мордовия досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, фитнес-центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением музеев;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах, за исключением музеев.";

4) части первую и вторую пункта 9 изложить в следующей редакции:

"9. Временно с 28 марта 2020 г. на период действия режима повышенной готовности приостановить:

1) деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные организации питания, обеспечивающие питание для работников организаций;

2) деятельность объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) перечня непродовольственных товаров первой необходимости согласно приложению к настоящему Указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, а также объектов розничной торговли непродовольственными товарами (до 400 квадратных метров площади торгового зала при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объекта торговли (исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра);

3) деятельность бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением косметических, массажных, СПА-салонов, салонов красоты, соляриев и парикмахерских.

Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям при осуществлении деятельности косметических, массажных, СПА-салонов, салонов красоты, соляриев и парикмахерских:

1) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, а также уточнять состояние здоровья работников и лиц, проживающих вместе с ними, в том числе информацию о возможных контактах с больными гражданами, гражданами, прибывшими на территорию Российской Федерации из других стран, и с гражданами, прибывшими с территории субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) обеспечить проведение ежедневной влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств по режиму вирусных инфекций;

3) обеспечить при входе места обработки рук дезинфицирующими средствами по вирусному режиму;

4) обеспечить прием граждан в целях оказания им услуг только по предварительной записи и при одновременном присутствии не более двух клиентов;

5) исключить ожидание обслуживания посетителями внутри косметического, массажного, СПА-салона, салона красоты, солярия или парикмахерской;

6) обеспечить обслуживание клиентов работниками, находящимися в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских либо иных аналогичных им по защитным свойствам масках или респираторах) и средствах индивидуальной защиты рук (одноразовых перчатках);

7) после завершения обслуживания каждого клиента проводить обработку всех контактных поверхностей (дверных ручек, подлокотников и т.д.) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;

8) обеспечить проведение дезинфекции используемого инструмента после каждого клиента по вирусному режиму;

9) обеспечить проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя.";

5) подпункт 5 пункта 18 признать утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков







