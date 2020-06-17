После взрыва на новосибирском полигоне возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после взрыва на войсковом полигоне в Новосибирской области, в результате которого пострадали пятеро военнослужащих.

Как рассказали в пресс-службе Главного военного следственного управления СКР, дело заведено в отношении должностных лиц войсковой части № 55433 по статье о халатности.

- Предварительно установлено, что 15 июня 2020 года около 17 часов в ходе выполнения военнослужащими работ по установке ограждения из гильз 122-мм артиллерийских снарядов на площадке воздушно-десантного комплекса, расположенного в селе Ярково Новосибирской области, произошел подрыв, - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших, теперь стало известно о пяти военнослужащих, которые получили различные травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Военные следователи опросили очевидцев происшествия, осмотрели место взрыва. По делу назначены судебно-медицинские экспертизы.