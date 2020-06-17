В Омской области вдвое снизили ставку по ипотеке

В Омской области ипотека стала ощутимо демократичней. Ставку на новостройки снизили до 3,1 процента. Без региональной поддержки она составляет 6,5 процента годовых. Власти полагают, что новая льгота оживит рынок жилья.

- На снижение процентной ставки из региональной казны выделено порядка 250 миллионов рублей, - пояснила "РГ" министр экономики Омской области Анна Негодуйко. - Мера направлена на стимулирование жилищного строительства. Программа рассчитана на приобретение нового жилья от застройщиков. Воспользоваться ею омичи смогут до 1 ноября текущего года.

Облегчить условия ипотеки омичей заставляют обстоятельства. Омская область существенно отстает по объему возводимого жилья от многих регионов страны. Строители давно перестали возводить дома впрок, все больше ориентируются на действующий спрос. В последние годы объемы новостроек стабильно падают. Пандемия коронавируса еще более усложнила ситуацию. По прогнозу Омского правительства, плановые показатели года (567 тысяч квадратных метров жилья) могут снизиться на 20 процентов.

Льготная ипотека поможет стабилизировать рынок.

- Максимальная сумма ипотечного кредита составит три миллиона рублей. Размер первоначального взноса - не менее 20 процентов от стоимости квартиры, - поясняет Анна Негодуйко. - Ставка 3,1 процента сохраняется на весь период кредитования.

Оформить ипотеку смогут омичи, достигшие 21 года.