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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Чтобы пела и плясала…

В Чечне будущим женихам выделили деньги на калым
Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 131(8185)
В Чечне молодым людям из малообеспеченных семей, которые собираются жениться, предоставили финансовую помощь. Им по поручению глав республики Рамзана Кадырова направили по 50 тысяч рублей на выкуп 207 невест.
Свадьба в Чечне - сложный и многодневный ритуал, который практически не изменился с годами. Фото: Татьяна Барыбина/РГ Свадьба в Чечне - сложный и многодневный ритуал, который практически не изменился с годами. Фото: Татьяна Барыбина/РГ
Свадьба в Чечне - сложный и многодневный ритуал, который практически не изменился с годами. Фото: Татьяна Барыбина/РГ

Такое решение в республике объяснили тем, что эпидемия коронавируса внесла серьезные коррективы в материальные возможности молодоженов.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
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"Во всех районах были сформированы списки женихов, оказавшихся без денег. Все они получат по 50 тысяч рублей на выкуп невест. Из-за пандемии изменились и правила проведения торжеств. За невестой теперь едут не больше двух машин - на торжество собирается круг только самых близких и родных", - рассказали в духовном управлении мусульман Чечни.

Пришлось в республике переносить и дату торжества тем, кто планировал пожениться нынешней весной: до последнего времени в Чечне действовал запрет на свадебные церемонии по нормам ислама из-за угрозы распространения коронавируса. Это решение было принято в апреле вскоре после запрета местными властями устраивать бракосочетания с гостями. В конце мая их проводить вновь разрешили, но с рядом ограничений. Так, по-прежнему следует отказаться от банкетов с большим количеством приглашенных. Кроме того, необходимо соблюдать санитарные меры и ограничения, введенные региональным Роспотребнадзором.

Традиция выкупа невесты в Чечне занимает чуть ли не центральное место в свадебном обряде. Как и в других кавказских регионах, обычай имеет многовековую историю. Раньше вместе с деньгами в выкуп за невесту, к примеру, входили и продукты. Теперь их исключили из калыма. Тем не менее некоторые местные жители по-прежнему часто преподносят барана, причем он должен быть красивым, обязательно с крученными рогами. Иначе животное станет, наоборот, объектом для насмешек, а семью, его подарившую, назовут жадной.

Эпидемия коронавируса внесла серьезные коррективы в материальные возможности молодоженов

Хорошим тоном, по словам знатоков чеченских традиций, считается поступок, когда будущий супруг платит больше назначенной суммы выкупа: значит, по-настоящему ценит прибавление к своему большому семейству. Деньги после свадьбы, как правило, переходят к невесте.

Фото: Максим Коротченко
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Вообще, свадьба в республике - довольно сложный и многодневный ритуал, который практически не изменился с годами. Чеченцы придают ему большое значение, так как брак - союз не только двух людей, но и семей, которые они представляют.

Начинается она, конечно же, со знакомства молодых. Причем принуждать их к союзу никто не будет. По чеченским традициям выбор должен быть добровольным.

- Чтобы молодых знакомили родители, это большая редкость, - говорит этнограф кандидат исторических наук Залпа Берсанова. - Раньше парень и девушка могли присмотреться друг к другу на коллективных работах (белхи) и на вечеринках (синкъелрам). Теперь молодежь все чаще знакомится и общается по интернету.

Спор в Сети

Недавно в соцсетях развернулась дискуссия по поводу калыма в соседней Ингушетии. Пользователи попросили снизить его размер, считая его непосильным для многих женихов. Через интернет молодые люди обратились к женщинам, объясняя, что из-за высокого калыма ингушские парни вынуждены брать в жены невест другой национальности.

Лихой эскорт

В октябре 2019 года Чечня стала первым регионом, где заявили о намерении ограничить число автомобилей в свадебных кортежах. Здесь машины на торжество собираются со всех ближайших населенных пунктов, и в республиканском управлении ГИБДД решили, что это пора прекращать.К столь радикальным мерам здесь пришли после ДТП в торжественной процессии, в котором погибли пятимесячная девочка и 39-летняя жительница села Ахмат-Юрт. Еще семь человек получили травмы.

Этот случай и стал поводом уменьшить число машин в свадебных кортежах, а также ввести некоторые другие ограничения. Правда, в ГИБДД так и не сообщили точное число авто. Однако теперь ни одна процессия на дорогах республики не обходится без участия экипажа ДПС.

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