В Чечне женихам выплатили по 50 тысяч рублей на выкуп невест

В Чеченской Республике молодым людям и их семьям, которые намерены жениться, выплатили финансовую помощь. Об этом заявили на официальной странице духовном управлении мусульман региона в Instagram.

Помощь получили те, кто испытывают финансовые трудности, но намерен жениться. В каждом районе республики сформированы списки таких женихов. Им по поручению главы Чечни предоставили по 50 тысяч рублей на выкуп 207 невест.

- Из-за пандемии коронавируса изменились и правила проведения торжеств. За невестой едут две машины - собирается круг только самых близких и родных, - рассказали в ДУМ Чечни.

Напомним, ранее в республике действовал запрет на свадебные церемонии по нормам ислама из-за угрозы распространения коронавируса. Это решение было принято после запрета властей региона устраивать бракосочетания с гостями. В конце мая свадьбы проводить вновь разрешили, но с рядом ограничений. Так пока следует отказаться от празднеств с большим количеством приглашенных. Кроме того, необходимо соблюдать санитарные меры и ограничения, введенные Роспотребнадзором.