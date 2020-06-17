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17.06.2020,  
10:46
Текст:  Светлана Цыганкова

Названа цена ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов"

На единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" продолжается ремонт. В ближайшее время его ждут работы на корпусных конструкциях надстройки корабля. Центр судоремонта "Звездочка" на портале госзакупок выставил условия контракта.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Сумма контракта оценивается в 251,4 миллиона рублей, пишет "Интерфакс". В техническом задании отмечается, что на авианосце выполнят не только ремонт корпусных конструкций надстройки корабля, но и покрасят правый борт общей площадью в 2050 тысяч квадратных метров. Кроме того, исполнитель должен будет приобрести лакокрасочные материалы, установить строительное оборудование, леса, а потом их демонтировать.

"РГ" уже писала о том, что в октябре 2018 года на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске, где находился корабль, случилось ЧП. Упали два крана, в том числе один на палубу "Адмирала Кузнецова". Затонул плавучий док ПД-50. Пострадал и авианосец. А 12 декабря 2019 года на "Адмирале Кузнецове" случился пожар. Предварительно, причиной стали сварочные работы. Тогда погибли два человека, 14 пострадали.

Что касается ремонта авианосца, то заявленные в техзадании работы должны завершить до 31 августа 2022 года. Как ранее заявлял глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, "Адмирал Кузнецов" вернется в состав ВМФ России в 2022 году.

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