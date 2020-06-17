В Смольном прокомментировали перенос финала Лиги чемпионов

Власти Санкт-Петербурга прокомментировали перенос финала Лиги чемпионов с 2021 на 2022 год. В Смольном поблагодарили УЕФА за это решение. По словам петербургского губернатора Александра Беглова, оно "полностью отвечает интересам города".

Губернатор подчеркнул, что Санкт-Петербург готов принять матчи чемпионата на год позже.

- Петербург будет жить европейским футболом не один, а два года подряд, - сказал он. - В 2022-м сосредоточим все наши силы на подготовке к финалу Лиги Чемпионов.

В Смольном заверили, что северная столица очень дорожит правом принять финальный поединок главного клубного турнира Европы. Это логичный и важный этап после проведения Кубка Конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира ФИФА в 2018 году. Финал Лиги чемпионов станет "еще одним бриллиантом в футбольной короне Петербурга".

Напомним, сегодня оргкомитет УЕФА принял решение о том, что финальный матч Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге не в 2021 году, как планировалось, а в 2022-м. Причина переноса - пандемия коронавируса.