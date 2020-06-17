Выставка в РНБ ознакомит с историей борьбы с эпидемиями

В Петербурге, в новом здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте 19 июня начнет работу выставка "Я врач, я должен: из истории борьбы с эпидемиями". Она расскажет о мужестве и подвигах врачей, рисковавших своей жизнью в борьбе с недугами, а также о том, чему самые страшные эпидемии в истории человечества научили политическое руководство стран и население.

Среди экспонатов - указы и манифесты Екатерины II, изданные во второй половиной XVIII века. Известно, что борьбе с эпидемиями императрица уделяла особое внимание. Интересны книги "Чума при Алексее Михайловиче" (1879 года издания) выдающегося русского учёного-медика, организатора борьбы с эпидемиями Николая Высоцкого, "Холера и борьба с нею" врача-микробиолога Николая Гамалея, "Эдвард Дженнер и его открытие" одного из первых российских детских врачей Владислава Губерта. Особое внимание уделено трудам таких известных ученых как Луи Пастер, Илья Мечников, Владимир Хавкин и другим. Также в экспозиции будут представлены копии документов из "Дела о закрытии библиотеки в 1831 году по случаю "Холеры"", хранящегося в Отделе архивных документов РНБ.

Дополнят выставку классические произведения русской литературы, связанные с темой болезней и эпидемий, среди которых пьеса "Пир во время чумы" из сборника "Маленькие трагедии" Александра Пушкина, написанная осенью 1830 года за время вынужденного затворничества поэта в имении Большое Болдино.

Открытие выставки пройдет при соблюдении норм социальной дистанции и требований гигиены. Она продлится до 18 августа.

Устроители подчеркивают, что создание этой экспозиции приурочено к профессиональному празднику - Дню медицинского работника, который традиционно отмечается в России в третье воскресенье июня. В этом году празднику исполняется 40 лет.