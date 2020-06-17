Крымские отели не будут требовать справку о тесте на COVID-19

Для постояльцев крымских санаториев и гостиниц будет действовать различный порядок заселения, касающийся предъявления справки об отрицательных результатах теста на коронавирус. Об этом глава республики Сергей Аксенов заявил в эфире телеканала "Россия 1".

- Еженедельное тестирование персонала осталось в санаториях, - рассказал он. - Персонал гостиниц и отелей тестируется только в момент старта работы. А вот приезжающие в санаторные комплексы туристы должны привезти с собой справку об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией, в то время как в гостиницы такая справка не нужна.

При этом в республике сохранится обязательная обсервация для всех приезжающих из-за границы, в том числе с Украины. Также в аэропорту и на вокзалах у туристов продолжат измерять температуру. Масочный режим продолжает действовать только в закрытых помещениях и транспорте, а вот на улице носить маски необязательно. Для гостей полуострова будут доступны все виды отдыха, развлечений и экскурсий на открытом воздухе, а вот кинотеатры и концертные залы останутся закрытыми. При этом повышения цен на отдых в Крыму пока не наблюдается - заверил Аксенов, выразив надежду, что нынешняя ситуация с коронавирусом в мире позволит переориентировать россиян на внутренний туризм.

Напомним, с 15 июня крымские средства размещения открылись только для крымчан и севастопольцев. Но многие отельеры сетуют на низкое заполнение, не позволяющее работать рентабельно, и ждут массового заезда туристов с материка с 1 июля.

Вместе с тем с 15 июня на полуострове отменена обязательная обсервация для приезжающих из других субъектов РФ. И пока для них закрыты отели и санатории, они могут арендовать жилье в частном секторе.

Всего в РК по состоянию на 17 июня зарегистрировано 575 случаев COVID-19, в том числе у 14-ти за последние сутки. 36 вернулись с коронавирусом из-за границы, 90 - из субъектов РФ и контактировашие с ними, 426 случаев - при обращении за медицинской помощью и по контактам с больными, 23 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

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