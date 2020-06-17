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17.06.2020 16:36
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В аэропорту Симферополь появилось 20-метровое граффити с Айвазовским

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба международного аэропорта Симферополь Фото: Пресс-служба международного аэропорта Симферополь
Фото: Пресс-служба международного аэропорта Симферополь

В зоне прилета пассажирского терминала аэропорта Симферополь на одной из стен второго этажа смонтировали полотно с изображением выдающегося живописца Ивана Айвазовского, чье имя с июня прошлого года носит авиагавань. Об этом сообщила пресс-служба аэровокзала.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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На роспись картины, где маринист изображен на фоне бушующего моря, у художников ушло около 70 баллонов с краской 30 оттенков. Их они израсходовали за четыре дня, что трудились над творением. Готовые холсты и подрамники в аэропорт Симферополь доставили самолетом и объединили в полотно уже на месте.

Площадь работы, составленной из десяти панелей, - 20 квадратных метров. С 12 июня над ее созданием трудилась команда арт-кластера "Таврида" и московские граффити-художники. Авторы отметили, что их коллективная работа, выполненная в технике граффити на холсте, - одна из наиболее крупных в мире, и выразили уверенность, что она гармонично впишется в интерьер терминала.

Посвященный Айвазовскому проект стал частью всероссийских акций арт-кластера "Таврида" в честь Дня России. Масштабные стрит-арт-объекты, посвященные великим российским деятелям культуры, появились в Тюмени, Владивостоке и Казани. Однако аэропорт Симферополь стал первой авиагаванью, для которой арт-кластер создал такой арт-объект.

Фото: Пресс-служба международного аэропорта Симферополь
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