В аэропорту Симферополь появилось 20-метровое граффити с Айвазовским

В зоне прилета пассажирского терминала аэропорта Симферополь на одной из стен второго этажа смонтировали полотно с изображением выдающегося живописца Ивана Айвазовского, чье имя с июня прошлого года носит авиагавань. Об этом сообщила пресс-служба аэровокзала.

На роспись картины, где маринист изображен на фоне бушующего моря, у художников ушло около 70 баллонов с краской 30 оттенков. Их они израсходовали за четыре дня, что трудились над творением. Готовые холсты и подрамники в аэропорт Симферополь доставили самолетом и объединили в полотно уже на месте.

Площадь работы, составленной из десяти панелей, - 20 квадратных метров. С 12 июня над ее созданием трудилась команда арт-кластера "Таврида" и московские граффити-художники. Авторы отметили, что их коллективная работа, выполненная в технике граффити на холсте, - одна из наиболее крупных в мире, и выразили уверенность, что она гармонично впишется в интерьер терминала.

Посвященный Айвазовскому проект стал частью всероссийских акций арт-кластера "Таврида" в честь Дня России. Масштабные стрит-арт-объекты, посвященные великим российским деятелям культуры, появились в Тюмени, Владивостоке и Казани. Однако аэропорт Симферополь стал первой авиагаванью, для которой арт-кластер создал такой арт-объект.