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17.06.2020 15:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре задержан еще один участник "карантинной вечеринки"

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре задержали 30-летнего мужчину, который толкнул сотрудника ДПС во время массовой вечеринки на улице Красной. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Фото: iStock
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Инцидент произошел в ночь на седьмое июня. Как ранее уже писала "РГ", посетители нескольких кафе на улице Красной в Краснодаре, где продукты предоставлялись навынос, устроили шумную массовую вечеринку. Она развернулась на улице Красной на участке от Карасунской до Чапаева. Жители расположенных рядом домов, возмущенные шумом, вызвали полицию. Причем прибывшим на место сотрудникам МВД не сразу удалось навести порядок, потому что участники массовой вечеринки отказались им подчиняться.

"Установлено, что в ночь на седьмое июня 2020 года сотрудник ДПС совместно с коллегой прибыли по вызову к одному из кафе на улицу Красную, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - Они обнаружили скопление людей около одного из автомобилей, из которого громко звучала музыка. По данным следствия, сотрудник полиции, чтобы составить протокол. направился в свой служебный автомобиль. В этот момент одна из девушек запрыгнула на капот автомобиля ДПС, пробежала по его крыше и скрылась. Полицейский попытался догнать ее, однако 30-летний мужчина, находившийся там же, применил в отношении сотрудника ДПС физическую силу и толкнул его руками в спину".

Теперь, спустя 10 дней, полиции удалось установить личность мужчины, который толкнул полицейского. Также сотрудники МВД узнали, где находится мужчина, и задержали его. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения на время следствия.

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