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10.06.2020 16:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани на 13 суток арестовали девушку, прыгавшую по машинам ДПС

Текст: Юрий Гень

На Кубани на 13 суток арестовали 23-летнюю девушку, которая прыгала по машинам ДПС во время массовой вечеринки на улице Красной седьмого июня. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Фото: iStock
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"Девушка оказалась 23-летней жительницей города Армавира, - пояснили в полиции кубанской столицы. - Она была задержана по месту проживания и доставлена в краевой центр. В отношении нее составлено три административных протокола: о мелком хулиганстве, нарушении правил поведения при введении режима повышенной готовности, а также за нарушение правил дорожного движения пешеходом".

Известно, что девушку по решению Ленинского районного суда Краснодара арестовали на 13 суток, а также оштрафовали на две тысячи рублей. В то же время в полиции оценивают, какой ущерб от ее действий получил служебный автотранспорт.

Как ранее уже писала "РГ", массовая вечеринка на улице Красной в Краснодаре произошла в ночь на воскресенье, седьмого июня. Посетители нескольких кафе на улице, где продукты предоставлялись навынос, устроили шумные массовые гулянья. Жители расположенных рядом домов, возмущенные ситуацией, вызвали полицию. Причем прибывшим на место сотрудникам МВД не сразу удалось навести порядок, потому что участники массовой вечеринки отказались им подчиняться.

Мэр Краснодара обратил внимание на случившееся и заявил, что инцидент "требует тщательного расследования".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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