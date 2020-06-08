В Краснодаре полиция проверит массовые гулянья во время карантина

Происшествие случилось в ночь на воскресенье, седьмого июня. Посетители нескольких кафе на улице Красной в Краснодаре, где продукты предоставлялись навынос, устроили шумную массовую вечеринку. Это произошло на улице Красной на участке от Карасунской до Чапаева.

Жители расположенных рядом домов, возмущенные шумом, вызвали полицию. Причем прибывшим на место сотрудникам МВД не сразу удалось навести порядок, потому что участники массовой вечеринки отказались им подчиняться.

Мэр Краснодара обратил внимание на случившееся и заявил, что инцидент "требует тщательного расследования".

"Печально, что мы получили такой неприятный побочный эффект при ослаблении карантинных мер, - приводит слова Евгения Первышова пресс-служба мэрии Краснодара. - Вместе с полицией при участии Роспотребнадзора обязательно проведем тщательное расследование и в отношении зачинщиков, участников беспорядков, и в отношении тех заведений, на которых также лежит ответственность за то, что произошло на Красной. Этот инцидент не красит наш город. Сегодня необходимо восстанавливать экономическую деятельность, поэтапно возвращать работу предприятий. И очень важно, чтобы и предприниматели, и горожане понимали важность соблюдения условий, которые определяют в первую очередь санитарные врачи".

Сейчас, по данным администрации города, полиция проводит проверку законности одним из городских баров "продажи гражданам продукции на выносных уличных столах". Собранные материалы также будут направлены в Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю для оценки деятельности организации. Кроме этого, рассматривается вопрос о привлечении руководителя бара к административной ответственности по статьям "Самоуправство" и "Нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения ЧС".

Как ранее уже писала "РГ", недавно в Краснодаре были оштрафованы владельцы и сотрудники двух кафе, организовавших праздники во время карантина.