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08.06.2020 11:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре полиция проверит массовые гулянья во время карантина

Текст: Юрий Гень
В Краснодаре полиция проводит проверку инцидента с массовыми гуляньями людей на улице Красной во время карантина, который продлен до 21 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Происшествие случилось в ночь на воскресенье, седьмого июня. Посетители нескольких кафе на улице Красной в Краснодаре, где продукты предоставлялись навынос, устроили шумную массовую вечеринку. Это произошло на улице Красной на участке от Карасунской до Чапаева.

Фото: iStock
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Жители расположенных рядом домов, возмущенные шумом, вызвали полицию. Причем прибывшим на место сотрудникам МВД не сразу удалось навести порядок, потому что участники массовой вечеринки отказались им подчиняться.

Мэр Краснодара обратил внимание на случившееся и заявил, что инцидент "требует тщательного расследования".

"Печально, что мы получили такой неприятный побочный эффект при ослаблении карантинных мер, - приводит слова Евгения Первышова пресс-служба мэрии Краснодара. - Вместе с полицией при участии Роспотребнадзора обязательно проведем тщательное расследование и в отношении зачинщиков, участников беспорядков, и в отношении тех заведений, на которых также лежит ответственность за то, что произошло на Красной. Этот инцидент не красит наш город. Сегодня необходимо восстанавливать экономическую деятельность, поэтапно возвращать работу предприятий. И очень важно, чтобы и предприниматели, и горожане понимали важность соблюдения условий, которые определяют в первую очередь санитарные врачи".

Сейчас, по данным администрации города, полиция проводит проверку законности одним из городских баров "продажи гражданам продукции на выносных уличных столах". Собранные материалы также будут направлены в Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю для оценки деятельности организации. Кроме этого, рассматривается вопрос о привлечении руководителя бара к административной ответственности по статьям "Самоуправство" и "Нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения ЧС".

Как ранее уже писала "РГ", недавно в Краснодаре были оштрафованы владельцы и сотрудники двух кафе, организовавших праздники во время карантина.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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