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03.06.2020 13:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре еще одно кафе оштрафуют за детский праздник

Текст: Юрий Гень (Краснодар)

В Краснодаре оштрафуют еще одно заведение за проведение детского праздника во время карантина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Краснодарский бар накажут за "карантинную вечеринку"

Речь идет о кафе "АндерСон", расположенном на улице Кубанская Набережная. По данным администрации Краснодара, 1 июня на территории рядом с заведением, у его входа, прошло массовое мероприятие с участием аниматоров и музыкальным сопровождением. На нем собралось более 30 человек, в том числе дети. Многие из участников праздника были без медицинских масок. Все это являлось грубым нарушением требований Роспотребнадзора.

"По результатам проверки, которую провели сотрудники Управления МВД по Краснодару совместно с городским управлением торговли и бытового обслуживания населения, двум аниматорам и двум организаторам мероприятия выписали административные протоколы за несоблюдение режима карантина, - сообщили в пресс-службе мэрии города. - Материалы направят в суд для принятия окончательного решения о привлечении их к ответственности. Им грозит штраф от 10 до 50 тысяч рублей".

В администрации Краснодара подчеркнули, что по решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в регионе режим карантина продлен до шестого июня. Несмотря на введенные ослабления, кафе, бары и рестораны могут работать исключительно навынос и доставку. Работа в привычном режиме и проведение массовых мероприятий по-прежнему запрещены.

В Краснодаре хозяин кальянной после вечеринки лишился помещения

Как уже писала "РГ", ранее за проведение похожей вечеринки наказали другой бар - "Архитектор". Там организовали праздничное мероприятие, которое собрало много посетителей. Видео, на котором запечатлена вечеринка в баре, появилось в соцсетях и немедленно вызвало бурное обсуждение среди пользователей. Глава Краснодара Евгений Первышов назвал ситуацию "вопиющим фактом" и попросил правоохранителей в ней разобраться. В результате после проверки сотрудников МВД на организаторов составили административные протоколы и выписали штрафы.

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