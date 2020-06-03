В Краснодаре еще одно кафе оштрафуют за детский праздник

В Краснодаре оштрафуют еще одно заведение за проведение детского праздника во время карантина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Речь идет о кафе "АндерСон", расположенном на улице Кубанская Набережная. По данным администрации Краснодара, 1 июня на территории рядом с заведением, у его входа, прошло массовое мероприятие с участием аниматоров и музыкальным сопровождением. На нем собралось более 30 человек, в том числе дети. Многие из участников праздника были без медицинских масок. Все это являлось грубым нарушением требований Роспотребнадзора.

"По результатам проверки, которую провели сотрудники Управления МВД по Краснодару совместно с городским управлением торговли и бытового обслуживания населения, двум аниматорам и двум организаторам мероприятия выписали административные протоколы за несоблюдение режима карантина, - сообщили в пресс-службе мэрии города. - Материалы направят в суд для принятия окончательного решения о привлечении их к ответственности. Им грозит штраф от 10 до 50 тысяч рублей".

В администрации Краснодара подчеркнули, что по решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в регионе режим карантина продлен до шестого июня. Несмотря на введенные ослабления, кафе, бары и рестораны могут работать исключительно навынос и доставку. Работа в привычном режиме и проведение массовых мероприятий по-прежнему запрещены.

Как уже писала "РГ", ранее за проведение похожей вечеринки наказали другой бар - "Архитектор". Там организовали праздничное мероприятие, которое собрало много посетителей. Видео, на котором запечатлена вечеринка в баре, появилось в соцсетях и немедленно вызвало бурное обсуждение среди пользователей. Глава Краснодара Евгений Первышов назвал ситуацию "вопиющим фактом" и попросил правоохранителей в ней разобраться. В результате после проверки сотрудников МВД на организаторов составили административные протоколы и выписали штрафы.