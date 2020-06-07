В Краснодаре МВД проверит видео с девушкой, бегавшей по машине ДПС

Видеозапись, на которой девушка бегает по крыше автомобиля Госавтоинспекции в Краснодаре, проверяет полиция. Как сообщили в УМВД города, видео распространилось в сети, после чего на него обратили внимание в ведомстве.

- Сейчас по данному факту в управлении МВД России по городу Краснодару проводится проверка, по результатам которой действиям участников инцидента будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении ведомства.

Несколько видеозаписей с массовыми танцами и гуляниями на улицах Краснодара появились в сети сегодня утром. Таким образом молодые люди отмечали открытие в городе летних веранд.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае начали открываться пляжи. Роспотребнадзор также разрешил работу некоторых заведений общепита. Несмотря на это, режим карантина в крае будет действовать минимум до 21 июня.