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07.06.2020 15:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре МВД проверит видео с девушкой, бегавшей по машине ДПС

Текст: Михаил Сухарев

Видеозапись, на которой девушка бегает по крыше автомобиля Госавтоинспекции в Краснодаре, проверяет полиция. Как сообщили в УМВД города, видео распространилось в сети, после чего на него обратили внимание в ведомстве.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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- Сейчас по данному факту в управлении МВД России по городу Краснодару проводится проверка, по результатам которой действиям участников инцидента будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении ведомства.

Несколько видеозаписей с массовыми танцами и гуляниями на улицах Краснодара появились в сети сегодня утром. Таким образом молодые люди отмечали открытие в городе летних веранд.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае начали открываться пляжи. Роспотребнадзор также разрешил работу некоторых заведений общепита. Несмотря на это, режим карантина в крае будет действовать минимум до 21 июня.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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