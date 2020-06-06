На Кубани открылись первые пляжи и места отдыха

На побережье Черноморского и Азовского морей Краснодарского края с сегодняшнего дня стали открываться пляжи. Кроме того Роспотребнадзор разрешил работу некоторых заведений общепита, а также набережных, парков, скверов.

Такое решение ранее было принято во время заседания регионального Оперативного штаба. И хотя режим карантина в крае продлен до 21 июня, власти Кубани решили пойти на уступки.

Так, сегодня в Сочи открылись более 20 пляжей. Все остальные, которые принадлежат санаториям, а также муниципальные - откроются в течение недели. Об этом заявила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

- Основным органом, дающим разрешение на открытие пляжа, является Роспотребнадзор. Каждому арендатору или собственнику будет выписано отдельное предписание с учетом карантинных мероприятий. Только при соблюдении этих требований можно будет дать разрешение на ввод в эксплуатацию. Необходимо будет зонировать пляжи для того, чтобы отделить посетителей и их семьи от других людей. Задача пользователя пляжной территории - создать условия для того, чтобы не нарушать социальную дистанцию, - накануне пояснила Светлана Батяйкина.

Сочинские пляжи открылись с 10.00, передает корреспондент "РГ". Кроме тех, что расположены при здравницах для гостей курорта, стали доступны городские пляже на Центральной приморской набережной для местных. Пока людей на них мало, все соблюдают социальную дистанцию. Большинство посетителей - это семьи с детьми. Купающихся практически нет. К слову, морская вода пока прогрелась до 19 градусов.

Напомним, ранее глава края Вениамин Кодратьев также предложил с шестого июня разрешить посещение жителями и гостями Кубани всех парков, скверов и набережных. По его словам, к такому решению его подтолкнула ситуация на улицах города Краснодара, на которые в минувшее воскресенье вышло огромное число местных жителей. А открыв парки, скверы и набережные, можно не допустить подобное скопление людей. Мэр Сочи Алексей Копайгородский также предложил открыть и пляжи, что будет особенно важно для курортных городов и районов, которые начали принимать отдыхающих.