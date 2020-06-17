В Краснодарском крае с 21 июня ослабят контроль за приезжими

С 21 июня власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, отметив, что прибывающие на отдых граждане должны будут уведомлять, куда они направляются.

При въезде в край обязательно будет измеряться температура тела. Соблюдение социальной дистанции при отдыхе будут контролировать сами туристы, рассказал Кондратьев в эфире телеканала "Россия 1". Глава региона также сообщил, что не ожидает роста цен на отдых на краснодарских курортах и рассчитывает на успешное проведение сезона.

Работа курортов, гостиниц и отелей в Краснодарском крае была приостановлена с 28 марта из-за пандемии коронавируса. С первого июня возобновили работу только санатории с медицинской лицензией. С 12 июня - отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров. Все, кто находились в регионе не по санаторной путевке, должны были пройти 14-дневную изоляцию.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил об отмене с 15 июня обязательного помещения в обсерватор всех приезжающих на территорию полуострова жителей других субъектов РФ. При этом измерение температуры, осмотр для выявления внешних признаков ОРВИ по-прежнему будут проводиться в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту. В то же время въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с территории Украины, по-прежнему ждет обсерватор.