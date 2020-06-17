На Урале задержан водитель фуры, смявшей пять авто на трассе М5

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту массового ДТП на трассе М5, в котором два человека погибли и шесть получили ранения. Водитель грузовика, у которого, по предварительным данным, произошел отказ тормозов, задержан, сообщили в среду в ГУ МВД региона.

- Установлено, что ДТП произошло на мосту, где велись ремонтные работы, правая полоса по ходу движения в сторону Москвы была заблокирована бетонными блоками, движение осуществляется реверсивно по левой полосе, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - На этом участке, имеются дорожные знаки, в том числе предупреждающие о ремонтных работах, опасном повороте и спуске, ограничении скорости.

Как уже сообщала "РГ", вчера во втором часу дня грузовой автомобиль Shaanxi с отказавшими тормозами смял на 1649 километре трассы М5 пять автомобилей - LADA Granta, ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault SANDERO и японский грузовик Hino. Водитель и пассажир LADA Grantа от полученных травм скончались на месте происшествия. Пострадали водители еще трех автомобилей и три пассажира.

В полиции Катав-Ивановского района Челябинской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до семи лет лишения свободы. Водитель грузовика задержан для проведения следственных действий, пояснили в ГУ МВД региона.

Ход расследования поставлен на контроль в ГСУ ГУ МВД и прокуратуре Челябинской области.