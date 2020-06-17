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17.06.2020 20:41
Рубрика: Спорт

Елевич у микрофона

Баскетбольный мэтр помогает смотреть испанскую лигу
Текст: Илья Трисвятский
Бывший главный тренер сборной России, основатель и многолетний наставник БК "Химки" Сергей Елевич со среды комментирует на телеканале "Мир Баскетбола" прямые трансляции возобновившегося чемпионата Испании, сильнейшего на континенте.

Испания стала второй после Германии страной, решившей все-таки доиграть ранее прерванное из-за пандемии клубное первенство.

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Телеканал "Мир Баскетбола" сделал упор на играх с участием титулованных, обладающих звездными составами "Барселоны" и мадридского "Реала". Дюжина команд, отобранная по промежуточной классификации недоигранной "регулярки", собралась в Валенсии. Здесь клубы разделены на две шестерки и в среду начали борьбу за попадание в полуфинал. Матч за титул - 30 июня.

Сергей Елевич прекрасно знает испанский баскетбол изнутри, поскольку в свое время много поработал на Пиренеях.

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