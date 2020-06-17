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17.06.2020 08:50
Рубрика: Легковые авто

Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На вторичном рынке немало кроссоверов с полным приводом. Надежность таких автомобилей во многом зависит от того, какой тип привода на нем используется: электромагнитная, гидравлическая муфты или дифференциал.

Самый дешевый и распространенный тип трансмиссии - это электромагнитная муфта. Ее можно встретить на Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander и других популярных моделях.

Фото: Пресс-служба УАЗа
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Роль дифференциала здесь играет пакет фрикционов. Подобная муфта не терпит пробуксовок и езды в заблокированном положении. На бездорожье мощности системы, замыкающей фрикционы, не хватает, чтобы сдерживать проскальзывание. Как следствие - они сильно трутся и нагреваются, что сказывается на ресурсе трансмиссии.

При эксплуатации в режиме 4WD AUTO если колесо будет спущено или перекачено, электроника воспримет это как пробуксовку, и трансмиссия вновь получит повышенную нагрузку.

Фрикционы вырабатывают свой ресурс через 130-150 тысяч километров. Сперва износ компенсируется кулачковой муфтой. Но затем и она достигает своего предела. Во время езды на кроссовере с изношенным полным приводом при активации задней оси будет слышно щелканье. Муфту придется менять в сборе, пишет aif.ru.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
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На более дорогие модели ставится гидравлическая муфта Haldex. Ее можно встретить на Volvo, Audi, Volkswagen, Land Rover. Бездорожье и пробуксовки для нее не проблема, поскольку гидравлический привод сдерживает проскальзывания фрикционов. Ее слабая сторона - масло, которое нужно менять через каждые 60 тысяч пробега.

Если автовладелец этого не сделал, проблемы будут неизбежны. Как минимум, будут ощущаться толчки при торможении. В качестве перспективы - поломка насоса, датчика давления, соленоида. Финальная стадия - отключение полного привода. Несвоевременная смена масла может привести к поломке муфты через 100 тысяч пробега. Если соблюдать все сроки, то 200 тысяч километров пробега для нее не предел.

Максимум надежности демонстрирует механическая трансмиссия с самоблокирующимся дифференциалом "Торсен". Муфты у него нет вообще. Сложного техобслуживания механизм не требует, его ресурс при нормальной эксплуатации составляет не одну сотню тысяч километров. Дифференциал стоит на некоторых моделях Audi и Toyota. Поэтому главный вывод - перед покупкой подержанного полноприводного кроссовера лучше заранее уточнить, какая конструкция привода используется на данном автомобиле.

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#авто