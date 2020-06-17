Тренер действующего чемпиона UFC в легкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова, мексиканец Хавьер Мендес, знает, как дать отпор следующему сопернику своего подопечного, американцу Джастину Гэтжи.

Поединок Нурмагомедова с Гэтжи должен состояться в сентябре этого года. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Гэтжи, напомним, победил соотечественника Тони Фергюсона, стал временным чемпионом дивизиона и получил право встретиться с Нурмагомедовым. Их поединок планируется провести в сентябре 2020 года.

Мендес подчеркнул, что Гэтжи - опасный соперник. А его главным оружием - и это всем известно - являются лоукики, то есть удары ногой по нижней части тела противника. Но и Хабибу есть что противопоставить.

- Если оценивать навыки Джастина исключительно в стойке, то он не отличный ударник, но хороший. Хабиб проводил спарринги с теми, кто был лучше Джастина в этом компоненте, и у него не возникло проблем, - рассказал Мендес в своем подкасте.

Как будет проходить бой, никто не знает. Один лоукик или удар рукой может изменить все. Хочу сказать только то, что Джастин однозначно заслужил свой шанс. Он отличный боец и дерется ярко. Предстоящий поединок никого не разочарует.

Джастин Гэтжи тоже рассматривает разные варианты развития событий, в том числе и победу над действующим чемпионом и, вероятно, последующий бой с экс-чемпионом Конором Макгрегором. Да, ирландец в третий раз объявил о завершении карьеры, но Гэтжи уверен: если он отберет у Хабиба титул, Конор передумает и вернется в октагон.

Причем Джастин заявил, что отправил бы Макгрегора в нокаут.

- Контроль дистанции - фактор номер один в любом бою. Это особенно важно в первые 30 секунд, - цитирует Гэтжи ESPN. - У меня отлично получается держать дистанцию, когда мне навязывают свой стиль. А когда соперник идет в атаку, я могу нанести удар ногой. Так что, если честно, думаю, что нокаутировал бы Конора.

К Нурмагомедову у Гэтжи тоже есть подход. Ключ к успеху, по мнению американца, - двигаться и держаться подальше от клетки.

Между тем

Российский тяжеловес Александр Волков уже находится в США и готовится своем поединку в рамках вечера UFC Fight Night 173, который состоится 20 июня в Лас-Вегасе. Его соперником будет Кертис Блэйдс. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть 21 июня в шесть часов утра по московскому времени на телеканал "Рен ТВ".