Новости

Минобороны: Военнослужащие из 12 стран участвуют в тренировках Парада Победы 01:15
Белый дом запретит публикацию книги Болтона из-за секретных сведений 00:53
Вильфанд предупредил об опасной солнечной активности в ЦФО 17 июня 00:42
"Бавария" в восьмой раз подряд завоевала титул чемпиона Германии 00:24
В Краснодарском крае с 21 июня ослабят контроль за приезжими 00:23
Число выявленных заражений COVID в мире приблизилось к 8 миллионам 00:18
Полиция Нью-Йорка окажется под постоянным видеонаблюдением 16.06.2020
В Москве скончались 48 пациентов с коронавирусом 16.06.2020
За время пандемии COVID США потеряли больше граждан, чем в Первую мировую 16.06.2020
Актриса из "Гарри Поттера" ждет третьего ребенка 16.06.2020
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке 16.06.2020
Из-за новой вспышки коронавируса в Пекине отменены более 900 авиарейсов 16.06.2020
Анна Попова: Ветераны смогут смотреть парад на Красной площади без масок 16.06.2020
Умер знаменитый рыжий кот по кличке Боб 16.06.2020
Рособрнадзор не будет требовать сдавать ЕГЭ в маске и перчатках 16.06.2020
За 2020 год в России произведут медицинских масок на 20 млрд рублей 16.06.2020
Михаил Мурашко заявил о низкой изменчивости коронавируса 16.06.2020
СМИ: Еще 17 индийских солдат погибли на границе с Китаем 16.06.2020
В чумном могильнике в Литве найдена жертва тропического сифилиса 16.06.2020
Биологи нашли в организме человека резервуар для хранения ВИЧ 16.06.2020
Фигуристка Липницкая подтвердила, что скоро станет мамой 16.06.2020
Сенаторы предложили прописать в кодексе правила оплаты нерабочих дней при ЧС 16.06.2020
Свободны треть коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом 16.06.2020
В Сочи столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие 16.06.2020
DC организует собственную выставку на замену Comic-Con 16.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
17.06.2020 00:07
Рубрика: Общество

Садись, лайк!

Чему педагогов и учеников научила удаленка
Российская газета - Неделя № 131(8185)
Пандемия, кажется, идет на спад. И мы вынесли ряд уроков из нее и приобрели навыки и опыт переживаний, доселе нам несвойственных. Практически во всех сферах жизни. И в образовании - чуть ли не во вторую очередь после медицины. Ниже публикуем суждение, можно сказать, еще вчерашнего школьника, в то же время почти сложившегося специалиста, студента 4-го курса МГИМО Ильи Литвинова.
"Дистанционка" помогла родителям по-другому взглянуть на труд педагогов. Фото: GettyImages.com "Дистанционка" помогла родителям по-другому взглянуть на труд педагогов. Фото: GettyImages.com
"Дистанционка" помогла родителям по-другому взглянуть на труд педагогов. Фото: GettyImages.com

Дистанционное обучение сделало для всех ряд открытий. Не всегда они приятны. Но я уверен, что учесть их и сделать российское образование лучше - посильная задача.

Первая черта, которая как-то особенно ярко проявилась на фоне вынужденной дистанционки, - в интернете ученики чувствуют себя на своей территории, а учителя - как в гостях. В обществе есть стереотип, на который все очень понадеялись, - якобы "интернетным" детям будет легко перейти на домашнее обучение. Самая большая ошибка, которую можно допустить здесь, - по умолчанию подумать, что ученики, которые легко играют в онлайн-игры так же легко поймут, куда именно нужно подключиться сегодня утром, на какую платформу нужно загрузить домашнее задание, как задать учителю по ту сторону экрана вопрос. Недоставать ребенку может многого: кому-то силы воли, кому-то навыков обращения с техникой, а кто-то из детей вообще в первый раз увидел компьютер из-за жесткой необходимости, так как в семье нет денег на такое приобретение.

Неприятное "квадратное уравнение", в котором следующие переменные только заставляют всех беспокоиться: нервничает учитель, нервничает ученик, переживает родитель. Вместо поддержки друг друга в трудный период - бесконечное перекладывание ответственности. И если первая черта - все же больше "техническая" и сглаживается с течением времени, то вторая относится к менталитету. Многие родители только сейчас с неудовольствием осознали, что образование ребенка - и их ответственность. Вдруг взрослые столкнулись со своим ребенком как бы у себя дома, но как бы и в школе. Реакция на такое может быть разная. Более строгие родители будут все время находиться в комнате, пока идут занятия; формально требовательные, но безразличные - увеличат количество вопросов - "Уроки сделал?" - просто потому, что ребенок чаще попадается им на глаза. Некоторые родители проявляют коллективную защитную реакцию, требуя отмены дистанционного обучения.

Фото: iStock
Студенты оценили качество дистанционного преподавания

Я хочу верить, что благодаря дистанционному обучению родители научились ценить труд педагога. Поняли, что учитель работает в связке с учениками и родителями, только нужно помнить, что он один, а их много. Что нельзя требовать от ребенка оценок, что один конфликт на перемене может научить его гораздо большему, чем целая неделя дистанционного обучения. Всему тому, что педагоги старой закалки называют воспитанием, не понимая современной формулировки "образовательная услуга".

У Януша Корчака есть замечательная повесть "Когда я снова стану маленьким". В ней он хочет вернуться в идеальное беззаботное детство, каким оно видится взрослому, но попадает в свое обычное. И вспоминает, каким несправедливым бывает мир, если смотришь на него со школьной парты. Карантин дал возможность всем родителям с детьми сесть за такую парту. Посмотрим, чему они смогут научиться.

Общество Образование

Главное сегодня

Путин проведет полноформатную "Прямую линию" в этом году
Минздрав: Для прерывания передачи COVID иммунитет должен быть у 45% людей
Собянин: Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Трамп подписал указ о реформе полиции
Число жертв перестрелки в Ингушетии выросло до пяти
Граждане получат скидку до 95% на перевод автомобиля на газ
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей