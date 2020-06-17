Пандемия, кажется, идет на спад. И мы вынесли ряд уроков из нее и приобрели навыки и опыт переживаний, доселе нам несвойственных. Практически во всех сферах жизни. И в образовании - чуть ли не во вторую очередь после медицины. Ниже публикуем суждение, можно сказать, еще вчерашнего школьника, в то же время почти сложившегося специалиста, студента 4-го курса МГИМО Ильи Литвинова.

Дистанционное обучение сделало для всех ряд открытий. Не всегда они приятны. Но я уверен, что учесть их и сделать российское образование лучше - посильная задача.

Первая черта, которая как-то особенно ярко проявилась на фоне вынужденной дистанционки, - в интернете ученики чувствуют себя на своей территории, а учителя - как в гостях. В обществе есть стереотип, на который все очень понадеялись, - якобы "интернетным" детям будет легко перейти на домашнее обучение. Самая большая ошибка, которую можно допустить здесь, - по умолчанию подумать, что ученики, которые легко играют в онлайн-игры так же легко поймут, куда именно нужно подключиться сегодня утром, на какую платформу нужно загрузить домашнее задание, как задать учителю по ту сторону экрана вопрос. Недоставать ребенку может многого: кому-то силы воли, кому-то навыков обращения с техникой, а кто-то из детей вообще в первый раз увидел компьютер из-за жесткой необходимости, так как в семье нет денег на такое приобретение.

Неприятное "квадратное уравнение", в котором следующие переменные только заставляют всех беспокоиться: нервничает учитель, нервничает ученик, переживает родитель. Вместо поддержки друг друга в трудный период - бесконечное перекладывание ответственности. И если первая черта - все же больше "техническая" и сглаживается с течением времени, то вторая относится к менталитету. Многие родители только сейчас с неудовольствием осознали, что образование ребенка - и их ответственность. Вдруг взрослые столкнулись со своим ребенком как бы у себя дома, но как бы и в школе. Реакция на такое может быть разная. Более строгие родители будут все время находиться в комнате, пока идут занятия; формально требовательные, но безразличные - увеличат количество вопросов - "Уроки сделал?" - просто потому, что ребенок чаще попадается им на глаза. Некоторые родители проявляют коллективную защитную реакцию, требуя отмены дистанционного обучения.

Я хочу верить, что благодаря дистанционному обучению родители научились ценить труд педагога. Поняли, что учитель работает в связке с учениками и родителями, только нужно помнить, что он один, а их много. Что нельзя требовать от ребенка оценок, что один конфликт на перемене может научить его гораздо большему, чем целая неделя дистанционного обучения. Всему тому, что педагоги старой закалки называют воспитанием, не понимая современной формулировки "образовательная услуга".

У Януша Корчака есть замечательная повесть "Когда я снова стану маленьким". В ней он хочет вернуться в идеальное беззаботное детство, каким оно видится взрослому, но попадает в свое обычное. И вспоминает, каким несправедливым бывает мир, если смотришь на него со школьной парты. Карантин дал возможность всем родителям с детьми сесть за такую парту. Посмотрим, чему они смогут научиться.