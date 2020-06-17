Украинцам и белорусам отменили экзамен по русскому языку для гражданства РФ

Вступил в силу федеральный закон, который отменяет для граждан Украины и Беларуси обязательный экзамен на знание русского языка при получении гражданства России.

Свободно говорящие на русском языке граждане двух соседних стран теперь автоматом считаются носителями языка. Это дает им право получить гражданство России в упрощенном порядке, если они сами или их прямые родственники постоянно проживают или проживали на территории России, СССР или Российской империи, сообщает РИА Новости.

Ранее граждане сопредельных стран могли получить гражданство России только после прохождения собеседования на знание языка. Оно включало тестирование из пяти частей (пяти субтестов): лексики, чтения, аудирования, письма и проверки устной речи. За время действия данной нормы носителями русского языка были признаны восемьдесят тысяч человек.

Требования к необходимому уровню знаний, критерии оценки, порядок разработки и использования материалов для собеседования определяет МВД России, согласовав все с Министерством просвещения.

Также сокращаются сроки рассмотрения заявлений о приеме в гражданство в упрощенном режиме. Период ожидания для соискателей уменьшится с шести до трех месяцев, при этом речь идет лишь о заявлениях, поданных на территории нашей страны. Срок может быть продлен в случаях, требующих уточнения некоторых фактов, но не более чем на три месяца.

Справка "РГ"

Президент Владимир Путин подписал соответствующий документ 19 марта, он вступил в силу спустя 90 дней, то есть 17 июня. Законопроект по упрощению процедуры получения российского гражданства для украинцев и белорусов начали готовить в конце 2019 года по инициативе МВД.