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17.06.2020 14:32
Рубрика: Власть
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Украинцам и белорусам отменили экзамен по русскому языку для гражданства РФ

Текст: Елена Кухтенкова
Вступил в силу федеральный закон, который отменяет для граждан Украины и Беларуси обязательный экзамен на знание русского языка при получении гражданства России.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Свободно говорящие на русском языке граждане двух соседних стран теперь автоматом считаются носителями языка. Это дает им право получить гражданство России в упрощенном порядке, если они сами или их прямые родственники постоянно проживают или проживали на территории России, СССР или Российской империи, сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
Продлен упрощенный порядок работы иностранцев

Ранее граждане сопредельных стран могли получить гражданство России только после прохождения собеседования на знание языка. Оно включало тестирование из пяти частей (пяти субтестов): лексики, чтения, аудирования, письма и проверки устной речи. За время действия данной нормы носителями русского языка были признаны восемьдесят тысяч человек.

Требования к необходимому уровню знаний, критерии оценки, порядок разработки и использования материалов для собеседования определяет МВД России, согласовав все с Министерством просвещения.

Также сокращаются сроки рассмотрения заявлений о приеме в гражданство в упрощенном режиме. Период ожидания для соискателей уменьшится с шести до трех месяцев, при этом речь идет лишь о заявлениях, поданных на территории нашей страны. Срок может быть продлен в случаях, требующих уточнения некоторых фактов, но не более чем на три месяца.

Справка "РГ"

Президент Владимир Путин подписал соответствующий документ 19 марта, он вступил в силу спустя 90 дней, то есть 17 июня. Законопроект по упрощению процедуры получения российского гражданства для украинцев и белорусов начали готовить в конце 2019 года по инициативе МВД.

Власть Право Личные документы Вступают в силу в июне 2020 года Закон о гражданстве Иностранцы в России

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