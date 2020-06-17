Утверждено расписание ЕГЭ на 2020 год

Итак, как абитуриенты будут сдавать ЕГЭ в этом году:
29 июня и 30 июня - пробные экзамены (без выпускников);
3 июля - ЕГЭ по географии, литературе и информатике;
6 и 7 июля - русский язык;
10 июля - профильная математика;
13 июля - история и физика;
16 июля - обществознание и химия;
20 июля - биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;
22 и 23 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Резервные дни - 24 июля (по всем предметам, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля - по всем предметам.
Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет дополнительный период экзаменов в августе. Расписание составлено так, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы:
3 августа - ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам;
5 августа - русский язык;
7 августа - обществознание, химия, физика, профильная математика и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;
8 августа - резервный день по всем предметам.
Также в документе указано, во сколько начинается каждый экзамен, сколько минут он продлится, и что выпускнику можно будет взять с собой.
ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. Продолжительность:
- по профильной математике, литературе, физике, истории, информатике, обществознанию - 3 часа 55 минут (235 минут);
- по химии, русскому языку, биологии - 3 часа 30 минут (210 минут);
- по географии и иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение") - 3 часа (180 минут);
- по иностранным языкам, кроме китайского (раздел "Говорение") - 15 минут;
- по китайскому языку (раздел "Говорение") - 12 минут.
Что разрешат взять с собой на ЕГЭ, что поможет выполнить задания? Например:
- по математике профильного уровня - линейка, не содержащая справочной информации, для построения чертежей и рисунков;
- по физике - линейка для построения графиков, оптических и электрических схем; непрограммируемый калькулятор;
- по географии - линейка для измерения расстояний по топографической карте; транспортир для определения азимутов по топографической карте; непрограммируемый калькулятор;
- по химии - непрограммируемый калькулятор; периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов;
Приказ вступает в силу с 22 июня 2020 года.