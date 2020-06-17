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Рубрика: В мире

В Белом доме заявили об отсутствии второй волны COVID-19 в США

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. Фото: AFP/SAUL LOEB Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. Фото: AFP/SAUL LOEB
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. Фото: AFP/SAUL LOEB

Вторая волна коронавируса в настоящее время не угрожает США. С таким заявлением выступила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани, отметив, что результаты исследований говорят о низком проценте заболевших.

Фото: Drew Angerer/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
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В своем выступлении Макинани сослалась на данные координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебору Биркс. По ее информации, в США фиксируются обнадеживающие факты, например, уровень положительных тестов - менее 6%, пишет РИА Новости.

Вице-президент США Майк Пенс уже обвинил СМИ в том, что они безосновательно сеют панику по поводу второй волны COVID-19. "Благодаря лидерским качествам президента Дональда Трампа и смелости американцев мы выигрываем битву с невидимым врагом", - подчеркнул Пенс.

В США зарегистрировано уже более 2,1 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Скончались - свыше 116 тысяч человек, что стало очередным антирекордом. Это число превысило количество погибших в Первую мировую американских военнослужащих.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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