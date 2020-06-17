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17.06.2020 14:47
Рубрика: Экономика

В Госдуме оценили идею ввести новое пособие для родителей-одиночек

Текст: Татьяна Замахина
Депутаты Госдумы прокомментировали инициативу Национального родительского комитета ввести до конца года выплаты для родителей-одиночек размером не менее двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи.

Глава организации Ирина Волынец ранее сообщила, что соответствующее предложение направлено в Госдуму и в правительство РФ.

Первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев напомнил, что уже реализуется инициатива президента о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка. "Что касается иных мер социальной поддержки, то, с моей точки зрения, они должны быть в первую очередь увязаны не с тем, один родитель воспитывает ребенка или двое, а с социальным положением семьи, - подчеркнул парламентарий в комментарии ТАСС. - Помощь надо оказывать малообеспеченным гражданам".

Фото: Александр Корольков/РГ
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Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила РИА Новости, что инициативу готова поддержать, однако она требует детального обсуждения. Депутат отметила, что все поощрения и льготы государство производит на общих основаниях, для матерей любого статуса, а ежемесячные или ежеквартальные выплаты одинокие матери получают из региональных бюджетов.

Депутат Госдумы Елена Строкова поддержала инициативу и заявила о необходимости увеличить помощь родителям-одиночкам до совершеннолетия детей, а не только до конца 2020 года. Законодатель в комментарии RT напомнила, что ранее представители фракции ЛДПР в Госдуме уже поднимали подобный вопрос, когда вносили поправки о помощи гражданам, которые воспитывают детей в условиях неполной семьи.

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