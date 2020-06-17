В Кремле нет позиции по предложению урезать новогодние каникулы

В Кремле напомнили, что по количеству дней отдыха в новогодние праздники есть устоявшаяся практика, а дискуссии на эту тему идут каждый год.

На просьбу журналистов оценить предложение сенаторов сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни в период пандемии, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Никакой позиции в Кремле на этот счет нет".

"Каждый год в разных проявлениях на эту тему осуществляются дискуссии. Но, тем не менее, есть устоявшаяся практика, из которой мы и исходим", - заключил представитель Кремля.