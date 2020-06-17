В Париже хотят довести скоростной режим до 30 км/ч

Этот демарш четко укладывается в стратегию Анн Идальго, которая вот уже многие годы направлена на то, чтобы вытеснить автомобили из французской столицы. Уже сегодня лимитом в 30 км/ч охвачено около половины улиц французской столицы.
Идет также активное наступление на парковочные места. В "Манифесте" поставлена цель вообще урезать их на 50 процентов в ближайшие пять лет. Это уже не говоря о том, что практически во всем городе перекраивается дорожное полотно таким образом, что для автомобилей остается лишь одна полоса там, где было две или три. Результат, как нетрудно догадаться, весьма плачевный: повсюду пробки, даже вне часов пик. Однако Анн Идальго считает, что снижение скорости в городской черте, во-первых, приведет к снижению уровня шума, а также к "лучшей текучести" автомобильного трафика, что оспаривают не только водители, вынужденные простаивать в заторах, но и эксперты.
По данным агентства Observatoire des deplacenement, отслеживающего положение на дорогах, реальная средняя скорость в Париже, учитывая и ночное время, сейчас упала до 14 км/ч. Какая уж там экология. Ведь как констатируют специалисты, а среди них Шарлотт Сонжер из службы Airparif, занимающейся мониторингом качества воздуха в столице, наибольший выброс выхлопных газов в атмосферу происходит как раз на скоростях от 30 км/ч и ниже, а также если она превышает 70 км/ч. Но это уж явно не парижский случай.
Хотя, отметим, этот лимит пока действует на "Периферике" - окружной автодороге столицы. Но и его Анн Идальго и ее соратник из "зеленых" Девид Бельяр хотели бы изменить. Нетрудно догадаться, в какую сторону - довести до 50 км/ч. Но не только. Кольцевую дорогу ждут и другие трансформации. Трассу урежут на одну полосу, предоставив ее исключительно для общественного транспорта, такси. Причем в перспективе добавят еще и велодорожку. Понятно, за счет чего. Помимо этого в Париже планируется запретить к 2024 году все машины с дизельным двигателем, а к 2030 г. и бензиновые.
В России в борьбе за сохранение жизней на дорогах давно звучат призывы установить скорость в населенных пунктах 50 км/ч. Однако отклика они не находят. Связано это с тем, что каждый муниципалитет, каждый регион может сам принимать решение о введении того или иного ограничения скорости.
Необходимо проанализировать ситуацию и принять решение. Так, например, в Подмосковье во многих населенных пунктах установлены знаки, ограничивающие скорость 50 км/ч. Все зависит от конкретных дорожных условий и количества аварий. Но не только скорость виновата в смертности. Во многих случаях ограничивать скорость бессмысленно и даже опасно. Например, на широких дорогах с хорошим покрытием и отбойниками, которые встречаются даже в населенных пунктах. Практика увеличения скорости на платных автомагистралях показала, что это привело даже к снижению количества аварий и погибших в них. Как считают в Госавтоинспекции, для снижения аварийности сначала необходимо установить ее причины. Потом принять инженерные меры: поставить отбойники, нарисовать разметку, отделить пешеходов от автомобилей, может быть, поставить светофор. И только если эти меры окажутся неэффективными, думать о снижении скоростного режима. Ведь скорость передвижения - это и экономика страны. Чем дольше идут грузы, тем дороже стоит товар.
К сожалению, практика бессмысленного ограничения скорости у нас до сих пор популярна. Характерный пример: увеличилась на одном участке МКАД аварийность, поставили знак "80". Аварийность не снизилась, зато количество штрафов выросло. Поэтому у нас до сих пор и действует нештрафуемый порог в 20 км/ч. Сначала надо навести порядок на дороге, убрать лишние ограничения и тогда думать о его отмене, считают в ГИБДД.