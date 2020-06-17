В Париже хотят довести скоростной режим до 30 км/ч

Анн Идальго, а ее могут переизбрать на новый срок во главе парижской мэрии в ходе второго тура муниципальных выборов (он состоится 28 июня), обнародовала программный документ "Манифест для Парижа". Среди мер, направленных на улучшение экологической обстановки, Идальго назвала ограничение скорости для автомашин до 30 км/ч, распространив его на всю городскую территорию. Исключение составят лишь ряд магистралей, такие как Елисейские поля, Севастопольский бульвар и некоторые другие. "Не назову точную дату, когда это произойдет, но таков приоритет", - подчеркнула она.

Этот демарш четко укладывается в стратегию Анн Идальго, которая вот уже многие годы направлена на то, чтобы вытеснить автомобили из французской столицы. Уже сегодня лимитом в 30 км/ч охвачено около половины улиц французской столицы.

Идет также активное наступление на парковочные места. В "Манифесте" поставлена цель вообще урезать их на 50 процентов в ближайшие пять лет. Это уже не говоря о том, что практически во всем городе перекраивается дорожное полотно таким образом, что для автомобилей остается лишь одна полоса там, где было две или три. Результат, как нетрудно догадаться, весьма плачевный: повсюду пробки, даже вне часов пик. Однако Анн Идальго считает, что снижение скорости в городской черте, во-первых, приведет к снижению уровня шума, а также к "лучшей текучести" автомобильного трафика, что оспаривают не только водители, вынужденные простаивать в заторах, но и эксперты.

По данным агентства Observatoire des deplacenement, отслеживающего положение на дорогах, реальная средняя скорость в Париже, учитывая и ночное время, сейчас упала до 14 км/ч. Какая уж там экология. Ведь как констатируют специалисты, а среди них Шарлотт Сонжер из службы Airparif, занимающейся мониторингом качества воздуха в столице, наибольший выброс выхлопных газов в атмосферу происходит как раз на скоростях от 30 км/ч и ниже, а также если она превышает 70 км/ч. Но это уж явно не парижский случай.

Хотя, отметим, этот лимит пока действует на "Периферике" - окружной автодороге столицы. Но и его Анн Идальго и ее соратник из "зеленых" Девид Бельяр хотели бы изменить. Нетрудно догадаться, в какую сторону - довести до 50 км/ч. Но не только. Кольцевую дорогу ждут и другие трансформации. Трассу урежут на одну полосу, предоставив ее исключительно для общественного транспорта, такси. Причем в перспективе добавят еще и велодорожку. Понятно, за счет чего. Помимо этого в Париже планируется запретить к 2024 году все машины с дизельным двигателем, а к 2030 г. и бензиновые.

А как у нас

В России в борьбе за сохранение жизней на дорогах давно звучат призывы установить скорость в населенных пунктах 50 км/ч. Однако отклика они не находят. Связано это с тем, что каждый муниципалитет, каждый регион может сам принимать решение о введении того или иного ограничения скорости.

Необходимо проанализировать ситуацию и принять решение. Так, например, в Подмосковье во многих населенных пунктах установлены знаки, ограничивающие скорость 50 км/ч. Все зависит от конкретных дорожных условий и количества аварий. Но не только скорость виновата в смертности. Во многих случаях ограничивать скорость бессмысленно и даже опасно. Например, на широких дорогах с хорошим покрытием и отбойниками, которые встречаются даже в населенных пунктах. Практика увеличения скорости на платных автомагистралях показала, что это привело даже к снижению количества аварий и погибших в них. Как считают в Госавтоинспекции, для снижения аварийности сначала необходимо установить ее причины. Потом принять инженерные меры: поставить отбойники, нарисовать разметку, отделить пешеходов от автомобилей, может быть, поставить светофор. И только если эти меры окажутся неэффективными, думать о снижении скоростного режима. Ведь скорость передвижения - это и экономика страны. Чем дольше идут грузы, тем дороже стоит товар.

К сожалению, практика бессмысленного ограничения скорости у нас до сих пор популярна. Характерный пример: увеличилась на одном участке МКАД аварийность, поставили знак "80". Аварийность не снизилась, зато количество штрафов выросло. Поэтому у нас до сих пор и действует нештрафуемый порог в 20 км/ч. Сначала надо навести порядок на дороге, убрать лишние ограничения и тогда думать о его отмене, считают в ГИБДД.