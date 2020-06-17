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Рубрика: В мире

В Пекине выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Тестирование жителей Пекина на коронавирус, 16 июня 2020 г. Фото: AFP/Noel Celis Тестирование жителей Пекина на коронавирус, 16 июня 2020 г. Фото: AFP/Noel Celis
Тестирование жителей Пекина на коронавирус, 16 июня 2020 г. Фото: AFP/Noel Celis

За минувшие сутки в Пекине зафиксировано 37 новых случаев заражения коронавирусом. Заболевших продолжают выявлять после новой вспышки COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке столицы Китая.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
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Городской комитет по вопросам здравоохранения уточнил, что 16 июня в городе был зарегистрирован 31 подтвержденный случай заражения и выявлены шесть бессимптомных носителей. Сейчас в больницах Пекина находятся 137 человек с COVID-19, еще 12 бессимптомных носителей - под медицинским наблюдением, пишет РИА Новости.

Напомним, рынок "Синьфади" 13 июня был закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. До этого, на протяжении почти двух месяцев, в столице не было выявлено ни одного локального случая COVID-19.

Сейчас в Пекине повышен уровень реагирования на ЧС, школы переведены на дистанционное обучение, отменены культурно-развлекательные мероприятия, закрыты бассейны, спортзалы. Кварталы с высоким уровнем эпидемиологической угрозы на карантине.

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