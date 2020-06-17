В России появится сеть базовых школ при педвузах

Министерство просвещения создаст сеть базовых школ при педагогических вузах. Также будет подготовлен порядок, определяющий правила работы студентов в школах. Об этом рассказал замминистра просвещения Виктор Басюк во время видеосовещания, посвященного итогам волонтерской работы в педвузах.

- Одна из инициатив министра просвещения России Сергея Кравцова - создание пула базовых школ при педагогических вузах. Это школы с высоким качеством образования, где ребята будут получать профессиональные навыки, - сообщил он.

Также Виктор Басюк заявил, что министерство готовит порядок, который будет определять правила работы студентов в школах. В начале июня президент подписал закон, согласно которому студенты старших курсов смогут преподавать до получения диплома.

- Мы очень ждем вас в школе, - сказал Басюк. - Образовательным организациям очень не хватает молодых увлеченных педагогов, которые обладают самыми современными знаниями и компетенциями, особенно в сфере информационных, цифровых технологий.

Замминистра поблагодарил студентов - участников проекта "Волонтеры просвещения" за помощь учителям в организации дистанционного обучения школьников.

На совещании выступили студенты-волонтеры нескольких вузов, в том числе Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, Армавирского государственного педагогического университета, Шадринского государственного педагогического университета.

Они рассказали о добровольчестве: улучшении цифровых навыков педагогов, помощи школьникам в выполнении домашних заданий, консультировании родителей, психологическом сопровождении.