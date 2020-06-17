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Видео: как выглядел бы Робокоп, если бы его сыграл Шварценеггер

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    17.06.2020, 12:57
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Jarkan Фото: youtube.com/ Jarkan
Фото: youtube.com/ Jarkan

YouTube-блогер с ником Jarkan опубликовал на своем канале видео, в котором он с помощью технологии Deepfake заменил Питера Уэллера на Арнольда Шварценеггера в финальной сцене фильма Робокоп.

Учитывая, что картина вышла в далеком 1987 году, современные технические возможности выглядят в кадре очень натурально и подмены почти не чувствуется. Более карикатурно и уже даже несколько комично смотрится на этом фоне падение главного злодея из окна.

Изменениям подвергся также и голос главного героя.

К слову, спор о том, кто круче - Терминатор или Робокоп, для киноманов 80-90-х годов прошлого века являлся одной из главных дискуссий. Недавно у выросших на боевиках того времени поклонников представилась возможность выяснить это на практике - обоих киборгов добавили в качестве персонажей в игру Mortal Kombat 11.

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