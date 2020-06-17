За невыполнение обязанностей на "удаленке" штрафовать не будут

Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев разъяснил, какие санкции грозят дистанционным работникам.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов, внесли в Госдуму проект о регулировании удаленной работы.

В ходе вебинара об изменениях Трудового кодекса Андрей Исаев сообщил, что штрафы предусмотрены не будут.

- Это предмет гражданско-правовых, а не трудовых отношений, - пояснил он. - В трудовых отношениях со времен русской революции 1917 года такая санкция в отношении работника, как штрафы, не используется. Однако он напомнил, что у работодателя есть возможность депремировать сотрудника, который плохо выполняет свои обязанности.

Кроме того, могут применяться такие закрепленные в Трудовом кодексе санкции как замечание, выговор или увольнение.

Например, до работника невозможно дозвониться в установленное время. "Первый раз ему должно быть объявлено замечание, - рассказа Исаев, - второй раз ему должен быть объявлен выговор, в третий раз у работодателям появляется право уволить его за неоднократное нарушение трудовых обязанностей".

При увольнении за неоднократное нарушение трудовых обязанностей работодатель обязан учесть мнение выборного профсоюзного органа, добавил парламентарий.

Таким образом, на "удаленных" работников распространяются нормы, установленные Трудовым кодексом.

В частности, и о том, что продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Распределение этих 40 часов отдается на урегулирование работника и работодателя, с учетом специфики выполняемой работы, пояснил Исаев.

Что касается взаимодействия с работодателем за пределами графика рабочего времени работника, то оно осуществляется с его согласия и должно оплачиваться как сверхурочная работа - это 152 статья Трудового кодекса. "Первые два часа в полуторном размере, последующее время в двойном размере. Для работодателя это будет дополнительным сдерживающим фактором, чтобы острая производственная необходимость не превращалась в хроническую", - считает парламентарий.