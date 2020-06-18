Аэропорты Пекина отменили 1,5 тысячи рейсов из-за вспышки COVID-19

Аэропорты Пекина отменили в четверг, 18 июня, порядка полутора тысяч рейсов из-за коронавируса. По данным газеты "Бэйцзин цинняньбао", руководство аэропортов Шоуду и Дасин решило сократить примерно 77% и 85% авиаперевозок соответственно.

"Пассажиры могут сдать билеты на самолеты, направляющиеся в столицу, а также в обратном направлении, без дополнительных сборов за возврат", - цитирует издание ТАСС.

Новый очаг коронавирусной инфекции на прошлой неделе был выявлен на крупнейшем пекинском оптовом рынке Синфади. За минувшие пять дней власти ежедневно регистрируют в городе около 30 новых случаев заражения COVID-19. Администрация уже ввела во всех жилых комплексах усиленные меры контроля и "режим военного времени", который предполагает добровольную помощь граждан в борьбе с распространением инфекции.

По последним данным, в медицинских учреждениях столицы КНР находятся 159 человек с заболеванием, вызванным коронавирусом, хотя еще 11 июня в Пекине был зарегистрирован всего один пациент.