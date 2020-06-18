Американские спецслужбы продают "шпионский" минивэн

Американские спецслужбы выставили на государственном аукционе GovDeals Plymouth Grand Voyager. Белый минивэн 1998 года выпуска эксплуатировался секретным ведомством для скрытой слежки.

Grand Voyager в своё время изъяли у торговцев, которые продавали запрещённые вещества. После этого минивэн подготовили для госслужбы в Чикаго. Снаружи машина получила перископ для наблюдения. Он замаскирован под оранжевый спецсигнал на крыше. В салоне имеется телевизор и ящик для оборудования. Задние окна изнутри закрыты щитками.

Plymouth Grand Voyager успел "пробежать" 102 058 миль, это 164 246 километров. Под капотом автомобиля располагается 160-сильный V6 объёмом 3,3 литра. Двигатель работает в паре с четырёхступенчатой автоматической коробкой передач.

Торги на "шпионское" транспортное средство завершатся 20 июня. В данный момент последняя ставка за семейный минивэн составляет 2175 долларов, что соответствует 152 000 рублей по нынешнему курсу. Как отмечает продавец, в машине необходимо заменить ржавые опорные площадки амортизаторов. Запчасти для ремонта входят в комплект.