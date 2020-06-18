Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
18.06.2020 13:03
Рубрика: Легковые авто

Американские спецслужбы продают "шпионский" минивэн

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.govdeals.com Фото: www.govdeals.com
Фото: www.govdeals.com

Американские спецслужбы выставили на государственном аукционе GovDeals Plymouth Grand Voyager. Белый минивэн 1998 года выпуска эксплуатировался секретным ведомством для скрытой слежки.

Grand Voyager в своё время изъяли у торговцев, которые продавали запрещённые вещества. После этого минивэн подготовили для госслужбы в Чикаго. Снаружи машина получила перископ для наблюдения. Он замаскирован под оранжевый спецсигнал на крыше. В салоне имеется телевизор и ящик для оборудования. Задние окна изнутри закрыты щитками.

Фото: www.electrek.co
Tesla в погоне за прибылью забыла о качестве моделей

Plymouth Grand Voyager успел "пробежать" 102 058 миль, это 164 246 километров. Под капотом автомобиля располагается 160-сильный V6 объёмом 3,3 литра. Двигатель работает в паре с четырёхступенчатой автоматической коробкой передач.

Торги на "шпионское" транспортное средство завершатся 20 июня. В данный момент последняя ставка за семейный минивэн составляет 2175 долларов, что соответствует 152 000 рублей по нынешнему курсу. Как отмечает продавец, в машине необходимо заменить ржавые опорные площадки амортизаторов. Запчасти для ремонта входят в комплект.

Фото: www.govdeals.com
Почему лампы в фарах нужно менять парами