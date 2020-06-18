Постановление правительства Астраханской области от 17 июня 2020 года № 272-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив подпункт 2.4 пункта 2 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением, в новой редакции:

"2.4. Выполнять требования по изоляции (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Астраханской области (за исключением случая сдачи анализа на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Лица, совместно проживающие в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в абзаце первом настоящего подпункта, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по Астраханской области или его заместителей об изоляции, обеспечивают самоизоляцию на срок, указанный в абзаце первом настоящего подпункта.

В случае получения гражданином, указанным в абзаце первом пункта 2 настоящих Правил, на территории Астраханской области отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) требования по изоляции, установленные настоящим подпунктом, не применяются.".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области А.В.Шарыкин







