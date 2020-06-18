Цены на бензин выросли в большинстве центров субъектов России

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 8 по 15 июня выросли на 8 копеек до 45 рублей за литр, а на дизельное топливо на 4 копейки - до 47,78 рубля за литр соответственно. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Средняя цена бензина марки АИ-92 выросла на 8 копеек - до 42,55 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 10 копеек - до 46,03 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 3 копейки - 52,13 рубля за литр.

Снижение средних цен на бензин было зафиксировано в Тюмени на 0,2% относительно предыдущей недели, а рост - в 62 центрах субъектов Российской Федерации. Сильнее всего он подорожал в в Кызыле - на 2,1% и Махачкале - на 1,2%.

В среднем с конца прошлого года бензин марки АИ-92 подорожал на 0,6% (рост за неделю на 0,2%), бензин марки АИ-95 вырос в цене на 0,5% (рост за неделю на 0,2%), а бензин АИ-98 - на 0,3% (рост за неделю 0,1%).

По сравнению с предыдущей неделей выпуск бензина вырос на 6,3%, производство дизельного топлива снизилось на 3,2%.

В этот же период в России были зафиксированы рекордные биржевые цены на автомобильный бензин марки АИ-95, которые выросли до 57,31 тыс. рублей за тонну.