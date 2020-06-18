Дату публикации статьи Путина о Второй мировой войне не будут сообщать дополнительно

Кремль не будет дополнительно объявлять дату публикации статьи, которую президент Владимир Путин написал о Второй мировой войне.

О том, что материал будет опубликован без анонса, ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее он сообщил о том, что статья уже написана, однако сроков публикации также не озвучил.

Владимир Путин заявил о намерении написать материал к 75-летию Победы в ходе большой пресс-конференции, которая состоялась в декабре 2019 года. "Знаете, я к этому событию хочу статью подготовить. Я ее обязательно опубликую. Попросил моих коллег подобрать мне материалы из архива", - сообщил тогда президент.