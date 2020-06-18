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18.06.2020 17:49
Рубрика: Власть

Грант в помощь

Государство поддержит социально значимые проекты НКО
Текст: Айсель Герейханова
"РГ" публикует объявление о специальном конкурсе президентских грантов для некоммерческих организаций, борющихся с последствиями пандемии коронавируса. Прием заявок продлится до 15 июля. По итогам лучшие проекты получат гранты на общую сумму 2 млрд рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказал "РГ" генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, сроки приема заявок (всего месяц, хотя традиционно это 45 дней) специально были сжаты, чтобы уже 1 сентября проекты смогли получить финансирование. "Мы исходим из того, что из-за пандемии люди оказались в трудной ситуации уже сейчас и им нужна помощь", - отметил он.

Фото: iStock
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Специальный конкурс, по словам Чукалина, строится на базе традиционного конкурса президентских грантов - та же форма заявки, фактически те же требования к участникам. Но есть важное отличие - изменилась сама тематика. "Из 13 направлений, которые мы поддерживаем обычно, остается только три. Это социальная поддержка, здравоохранение и поддержка семьи", - подчеркнул он. И важно, чтобы в уставе НКО были прописаны эти направления - одно или несколько. Иначе организация не сможет участвовать. Кроме того, по словам Чукалина, проекты должны быть направлены на помощь той целевой группе, которая сейчас находится в уязвимом состоянии: это работа с пожилыми, людьми с ограниченными возможностями здоровья, семьями, заразившимися коронавирусом, или с теми, кто серьезно потерял в доходе.

"Но это не тот формат, что ты выехал на улицу с горячей едой и раздал тем, кто пришел. Такая работа может быть только частью проекта. То есть человека можно кормить всю жизнь, а можно помочь ему изменить свою жизнь", - подчеркивает директор Фонда.

По распоряжению Владимира Путина, Фонду президентских грантов было дополнительно выделено три миллиарда рублей на поддержку социально ориентированных организаций, участвующих в борьбе с коронавирусом. "Из них 1 млрд мы направили на предыдущий конкурс, отобрав более 500 проектов, которые также были связаны с этой тематикой, а 2 млрд будет направлено на этот конкурс", - пояснил Чукалин. НКО смогут в заявках запрашивать любую сумму, но чем она выше, тем строже эксперты оценивают и жестче работают критерии. "Проходной балл зависит от запрашиваемой суммы. То есть если организация в маленьком населенном пункте работает, то лучше до 500 тысяч запрашивать, будет самый низкий проходной балл", - советует Чукалин.

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