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19 июня 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(8187)

Объявление о проведении специального конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества

Опубликован 19 июня 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Государство поддержит социально значимые проекты НКО

Фонд президентских грантов объявляет о проведении специального конкурса среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Конкурс проводится Фондом президентских грантов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2019 года N 30 "О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества" с использованием средств резервного фонда Президента Российской Федерации, предусмотренных распоряжением Президента Российской Федерации от 6 мая 2020 г. N 120-рп.

Для целей проведения конкурса под некоммерческой неправительственной организацией понимается российское юридическое лицо, созданное в одной из организационно-правовых форм некоммерческих организаций, за исключением государственного или муниципального учреждения, публично-правовой компании, государственной корпорации, государственной компании и иной некоммерческой организации, созданной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, государственным органом и (или) органом местного самоуправления.

На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих неправительственных организаций, предусматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям:

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.

В конкурсе могут участвовать некоммерческие неправительственные организации, соответствующие всем следующим требованиям:

1) организация зарегистрирована не позднее чем за один год до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе, а в случае, если организация запрашивает грант в сумме до пятисот тысяч рублей, - не позднее чем за шесть месяцев до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе (при этом днем регистрации организации, созданной в результате реорганизации в форме преобразования юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы, признается день регистрации некоммерческой организации - правопредшественника);

2) организация осуществляет в соответствии с уставом один или несколько видов деятельности, соответствующих вышеуказанным направлениям;

3) организация не находится в процессе ликвидации, в отношении нее не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством;

4) у организации отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением сумм, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности организации по уплате этих сумм исполненной), в размере, превышающем одну тысячу рублей. Организация признается соответствующей установленному требованию в случае, если ею в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной задолженности и решение по такому заявлению на дату подачи организацией заявки на участие в конкурсе не принято.

Если в состав учредителей некоммерческой организации при ее создании входили государственные органы и (или) органы местного самоуправления, но до подачи организацией заявки на участие в конкурсе такие органы в установленном законодательством порядке вышли (исключены) из состава учредителей организации, указанная некоммерческая организация может участвовать в конкурсе при условии, что она соответствует другим требованиям, установленным положением о конкурсе.

Участниками конкурса не могут быть:

потребительские кооперативы, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;

политические партии;

саморегулируемые организации;

объединения работодателей;

объединения кооперативов;

торгово-промышленные палаты;

товарищества собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества собственников жилья;

адвокатские палаты;

адвокатские образования;

нотариальные палаты;

государственно-общественные и общественно-государственные организации (объединения), их территориальные (структурные) подразделения (отделения), в том числе являющиеся отдельными юридическими лицами;

микрофинансовые организации;

некоммерческие организации, которые на день окончания приема заявок на участие в конкурсе не представили в Фонд президентских грантов отчетность, предусмотренную договором о предоставлении гранта, по гранту Президента Российской Федерации, использование которого завершено (если сроки представления такой отчетности наступили до дня окончания приема заявок

на участие в конкурсе);

некоммерческие организации, у которых на день окончания приема заявок на участие в конкурсе имеется просроченная задолженность по возврату в Фонд президентских грантов сумм ранее полученных грантов Президента Российской Федерации, подлежащих возврату в соответствии с условиями договоров о предоставлении таких грантов (по грантам, использование которых завершено);

некоммерческие организации, от договоров о предоставлении грантов с которыми Фонд президентских грантов ранее отказался в связи с нецелевым использованием гранта и (или) выявлением факта представления в Фонд президентских грантов подложных документов и (или) недостоверной информации.

Условия и порядок проведения конкурса, в том числе требования к заявке на участие в конкурсе, определяются положением о конкурсе, утвержденным приказом Фондом президентских грантов от 15 июня 2020 года N 9 (по согласованию с Координационным комитетом по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, образованным Указом Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 года N 137), и размещено на официальном сайте Фонда президентских грантов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) по адресу: президентскиегранты.рф.

Для участия в конкурсе некоммерческая неправительственная организация должна представить в Фонд президентских грантов заявку, подготовленную в соответствии с положением о конкурсе.

Не допускается представление одной организацией двух и более заявок на участие в конкурсе, в которых краткое описание проекта, обоснование социальной значимости проекта, цель (цели) и задачи проекта, календарный план проекта и (или) бюджет проекта совпадают по содержанию более чем на 50 процентов.

Заявка представляется в Фонд президентских грантов в форме электронных документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте по адресу: президентскиегранты.рф.

Срок приема заявок на участие в конкурсе:

дата начала приема заявок - 16 июня 2020 года;

дата окончания приема заявок - 15 июля 2020 года.

Фонд президентских грантов завершает прием заявок на участие в конкурсе в 23.30 по московскому времени в день окончания приема заявок (15 июля 2020 года). Информация и документы, поступившие в Фонд президентских грантов после указанного времени, не учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и документов, которые запрошены у организации Фондом президентских грантов.

Информация об организаторе конкурса - Фонде президентских грантов (полное наименование - Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества):

Официальный сайт: президентскиегранты.рф

Адрес электронной почты: office@pgrants.ru

Место нахождения: 121099, город Москва, улица Композиторская,

дом 25/5, строение 1

Телефон: +7 (495) 150-42-22

Настоящее объявление о проведении конкурса не является публичной офертой.

К проведению конкурса не применяются правила, предусмотренные статьями 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Фонд президентских грантов не возмещает расходы, понесенные организациями в связи с участием в конкурсе.

Фонд президентских грантов не обязан направлять уведомления

о результатах рассмотрения заявок на участие в конкурсе и давать объяснения

о причинах, по которым заявки не были поддержаны.