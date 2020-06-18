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Хэтэуэй, Де Ниро, Айзек и Сазерленд сыграют во "Времени Армагеддона"

Новости
    18.06.2020, 15:59
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В новом фильме Джеймса Грея ("Ярды", "Затерянный город Z", "К звёздам") "Время Армагеддона", помимо Кейт Бланшетт ("Авиатор", "Жасмин), об участии которой стало известно в прошлом месяце, сыграют оскароносные Энн Хэтэуэй ("Отверженные", "Дьявол носит Prada", "Рэйчел выходит замуж"), Роберт де Ниро ("Крёстный отец 2", "Бешеный бык", "Ирландец") и лауреаты "Золотого глобуса" Оскар Айзек ("Агора", "Внутри Льюина Дэвиса") и Дональд Сазерленд ("Гражданин Икс", "Военно-полевой госпиталь М.Э.Ш.").

Фото: kinopoisk.ru
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Драма Грея будет основана на его детских воспоминаниях о переходе в элитную школу Кью-Форест, учащимся которой в своё время был Дональд Трамп, а Фред Трамп (отец Дональда) входил в состав Совета её попечителей. Режиссер расскажет о социальном неравенстве, трудноискоренимых водоразделах американского общества и своём мироощущении в переходном возрасте.

Действие фильма происходтт в 1980-е в районе Нью-Йорка Квинс, а сюжет построен вокруг директора частного учебного заведения. Пока неизвестно, кому из звездного актерского состава Грей поручит сыграть главную роль, остальные подробности сюжета фильма режиссёр пока не огласил.

Работа над "Временем Армагеддона" станет своего рода воссоединением актёрских дуэтов: на съёмочной площадке вновь встретятся снимавшиеся в "Стажёре" Де Ниро и Хэтэуэй, коллеги по фильмам "1900" и "Обратная тяга" Сазерленд и Де Ниро, сообщницы по криминальному боевику "8 подруг Оушена" Хэтэуэй и Бланшетт.

Режиссер намерен приступить к съёмкам проекта после снятия ограничений и спада пандемии.

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