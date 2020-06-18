Итоги испытаний вакцины от коронавируса подведут к августу

Как пояснили в ведомстве, первую инъекцию получили 18 человек, которые 28 дней будут находиться в стационаре под наблюдением врачей и специалистов по клиническим исследованиям Сеченовского университета. Накануне все участники испытаний две недели провели в санатории на обсервации. В числе добровольцев мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет.

"Нам важно исследовать, насколько эффективно вырабатывается иммунитет. Если после введения вакцины оставить человека в его обычной среде, то в условиях пандемии сохранится высокий риск заражения ковидом и впоследствии нельзя будет сказать, чем вызвано появление иммунитета - заболеванием или вакциной. Поэтому нам пришлось изолировать добровольцев от других социальных контактов", - пояснил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Он также подчеркнул, что перед вакцинацией все участники дали письменное согласие, и что испытание препарата проводится с соблюдением всех требований российского законодательства и международных этических норм.

На следующей неделе к вакцинации готовятся еще 20 человек, которые сейчас находятся в военном госпитале имени Бурденко.

Итоги испытаний вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, подведут ближе к августу, пообещали в Минздраве. После этого министерство оценит результаты и примет решение о возможности применения препарата для вакцинации населения.