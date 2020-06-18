Клишас: Ни один комитет СФ не поддержит сокращение новогодних праздников

Инициатива главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова ограничить новогодние каникулы в 2021 году тремя днями не нашла поддержки у его коллег по палате.

"Мы вчера с сенаторами обсуждали инициативу одного из наших коллег сократить новогодние праздники. Большинство сенаторов высказались категорически против этого предложения", - заявил в четверг председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Ни один из комитетов Совета Федерации не поддержит это предложение", - добавил он.

Ранее Андрей Кутепов направил на отзыв в министерство труда и соцзащиты свой законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с целью компенсировать уменьшение количества рабочих дней в этом году в связи с пандемией коронавируса. Сенатор предложил ограничить праздники 1-3 января. В сопроводительных документах указано, что такая норма в случае ее принятия коснулась бы только 2021 года.