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18.06.2020 16:47
Рубрика: Власть

Кремль принял к сведению решение разблокировать Telegram

Текст: Кира Латухина

В Кремле посчитали исчерпывающей аргументацию Роскомнадзора, который объявил о разблокировке Telegram.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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"Мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора", - заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что Роскомнадзор объявил, что разблокирует мессенджер на территории России, положительно оценив заявления основателя сервиса Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму. Решение согласовано с Генпрокуратурой. Отметим, что де-факто сервис был доступен пользователям.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Позиция Президент Администрация Президента Правительство Минкомсвязь Роскомнадзор Блокировка мессенджера Telegram

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