Кремль принял к сведению решение разблокировать Telegram

В Кремле посчитали исчерпывающей аргументацию Роскомнадзора, который объявил о разблокировке Telegram.

"Мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора", - заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что Роскомнадзор объявил, что разблокирует мессенджер на территории России, положительно оценив заявления основателя сервиса Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму. Решение согласовано с Генпрокуратурой. Отметим, что де-факто сервис был доступен пользователям.