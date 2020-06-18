Роскомнадзор снимет ограничения с Telegram

Ограничения доступа к мессенджеру Telegram будут официально сняты по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ. Об этом Роскомнадзор сообщил у себя на сайте.

Telegram заблокирован в России с 2018 года по решению суда в связи с отказом его основателя Павла Дурова передать ФСБ ключи дешифровки сообщений. Это, согласно решению суда, могло привести к использованию Telegram террористами.

Несмотря на официальную блокировку, мессенджер продолжал работать. Его использовали и органы власти - например, Минкомсвязь именно там организовала официальные группы для россиян, оставшихся за рубежом в период пандемии, и по президентским выплатам на детей. Глава министерства Максут Шадаев ранее отмечал, что Telegram - самый доступный и простой способ проинформировать людей, а его заместитель Алексей Волин заявлял, что блокировка Telegram не означает запрет на его использование.

"Заблокировать Telegram невозможно. Оборудование Роскомнадзора адаптировано под блокировку веб-сайтов и не может достоверно определить сервис внутри трафика", - объяснил Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики "СерчИнформ".

В Роскомнадзоре не смогли прокомментировать, как технически будет снята блокировка. Вероятно, нужно новое постановление суда либо отмена старого, подсказал источник.