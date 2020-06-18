Минэнерго: Рост оптовых цен на бензин не представляет опасности для розницы

Наблюдаемый в настоящее время рост цен на автомобильный бензин в оптовом сегменте не представляет значительных рисков для потребителя и является нормальной рыночной реакцией на постепенное восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер, сказано в официальном заявлении Минэнерго России.

Ранее стало известно, что стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 18 июня поднялась до 57,3 тысячи рублей за тонну. С начала июня биржевая цена выросла более чем на 10%, а с середины апреля более чем на 50%.

В Минэнерго рост связывают с тем, что после резкого падения оптовых цен на бензин в марте-апреле 2020 года, в мае наметился их рост обусловленный восстановлением спроса в виду снятия карантинных мер.

"При этом розничные цены на моторные топлива остаются относительно стабильными на всей территории России. Темпы роста цен на бензин и дизельное топливо с начала года ниже темпов инфляции - 0,4% и минус 0,4% соответственно. Инфляция с начала года составила +2,5%", - сказано в сообщении ведомства.

Также в нем подчеркивается, что дефицита топлива на рынках нет. Производственные планы компаний выполняются - в частности, только за эту неделю производство автомобильного бензина увеличено на 6,8%, запасы НПЗ и ПНПО начали расти (+6,4% за неделю), при этом продажи на бирже удерживаются на уровне 27-28 тыс. тонн в сутки, то есть выше утвержденных нормативов.

Среднесуточный объем производства автомобильного бензина в июне 2020 года (за 16 дней) по сравнению с маем уже вырос на 28,7 %, а отгрузка на внутренний рынок выросла на 40,9%, при этом экспорт снизился в два раза. Ежесуточное производство бензина в России на сегодня достигает более 100 тыс. тонн в сутки, а суммарный уровень производства бензина в июне 2020 г. планируется на уровне не ниже июня 2019 г., когда спрос был выше, чем в этом году. Как следствие, с учетом роста производства запасы автомобильного бензина с начала месяца выросли за 16 дней на +0,1 млн тонн до 1,4 млн т, что в том числе положительно влияет на восстановление уровня коммерческих запасов топлива на НПЗ и нефтебазах.

По оценке Минэнерго, в июле 2020 года экономическая эффективность переработки нефти и реализации моторного топлива на внутреннем рынке продолжат улучшаться. Это связано с ростом экспортной пошлины на нефть с 1 июля 2020 года на 29,5 долларов за тонну (около 2,1 тыс. рублей), соответственно, увеличением таможенной субсидии и обратного акциза на нефтяное сырье для НПЗ. При этом ожидаемое восстановление маржи НПЗ в Европе (ключевой экспортный рынок) приведет к снижению "отрицательного демпфера", который в настоящее время включен в оптовую цену и оплачивается НПЗ по аналогии с акцизом.

Поэтому, несмотря на текущую волатильность цен в оптовом сегменте риск роста розничных цен темпами, превышающими уровень инфляции, отсутствует, сказано в сообщении.