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18.06.2020 21:55
Рубрика: Общество

Минпросвещения признало законными выданные до срока аттестаты

Текст: Ксения Колесникова

Министерство просвещения признало действительными школьные аттестаты, которые были заполнены по правилам 2020 года, но выданы выпускникам чуть раньше срока. Соответствующий приказ подписан, зарегистрирован в Минюсте и и опубликован.

Напомним, приказ министерства "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году", который разрешает школам выдавать аттестаты без ЕГЭ, вступил в силу только 15 июня.

Выданные до срока школьные аттестаты могут признать действительными

Но отдельные регионы поторопились на несколько дней и выдали аттестаты выпускникам раньше этой даты. В итоге получилась правовая коллизия: часть аттестатов из-за неправильной даты оказались недействительными.

Чтобы устранить эту техническую неполадку, Министерство просвещения выпустило отдельный приказ. Он делает законными школьные аттестаты, выданные до 15 июня.

"Установить, что аттестаты, заполненные в соответствии с особенностями заполнения ‎и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании ‎в 2020 году, утвержденными настоящим приказом, и выданные в 2020 году ‎до дня вступления в силу настоящего приказа, являются действительными", - говорится в документе.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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