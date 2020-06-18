Назван самый популярный в мире смартфон. В России его продают за 52 тысячи рублей

Бюджетный смартфон из флагманской линейки Apple стал самым продаваемым в мире по итогам первого квартала 2020 года. На долю iPhone 11 пришлось 30 процентов продаж, подсчитали в компании CounterPoint.

В конце мая аналогичный рейтинг опубликовала компания Omdia - в нем первую строчку также занял iPhone 11. В России базовая модификация смартфона продается по цене от 52 тысяч рублей.

Лидером премиального (дороже 400 долларов) сегмента рынка смартфонов стала Apple, на долю которой пришлось 57 процентов, за ней следуют Samsung и Huawei. Выросли доли компаний Oppo (благодаря новым моделям Reno3 и Reno3 Pro 5g) и Xiaomi (благодаря Mi 10 5G и Mi Note 10). Xiaomi даже удалось вернуться в пятерку лучших игроков премиум-сегмента - впервые с третьего квартала 2018 года.

Во всех регионах, кроме Китая, Apple и Samsung держат первые два места премиум-сегмента. В Китае лидером рынка премиальных смартфонов является Huawei.