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Назван самый популярный в мире смартфон. В России его продают за 52 тысячи рублей

Текст:   Антон Благовещенский
18.06.2020,  
18:45
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Бюджетный смартфон из флагманской линейки Apple стал самым продаваемым в мире по итогам первого квартала 2020 года. На долю iPhone 11 пришлось 30 процентов продаж, подсчитали в компании CounterPoint.

В конце мая аналогичный рейтинг опубликовала компания Omdia - в нем первую строчку также занял iPhone 11. В России базовая модификация смартфона продается по цене от 52 тысяч рублей.

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Лидером премиального (дороже 400 долларов) сегмента рынка смартфонов стала Apple, на долю которой пришлось 57 процентов, за ней следуют Samsung и Huawei. Выросли доли компаний Oppo (благодаря новым моделям Reno3 и Reno3 Pro 5g) и Xiaomi (благодаря Mi 10 5G и Mi Note 10). Xiaomi даже удалось вернуться в пятерку лучших игроков премиум-сегмента - впервые с третьего квартала 2018 года.

Во всех регионах, кроме Китая, Apple и Samsung держат первые два места премиум-сегмента. В Китае лидером рынка премиальных смартфонов является Huawei.

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