Объявлены лауреаты государственной премии в области науки и культуры

Впервые объявление лауреатов государственных премий прошло в онлайн-режиме. К счастью, заслуженные награды выдающиеся деятели культуры, искусства, науки и технологий смогут получить лично из рук президента 24 июня.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко, прежде чем объявить имена лауреатов государственных премий в области науки и технологий напомнил, что с 2020 года размер премии увеличился до 10 миллионов рублей.

Госпремия РФ в области науки и технологий 2019 года присуждена Михаилу Предтеченскому, Дмитрию Марковичу, Владимиру Меледину за создание основ мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок и научное обоснование новых методов диагностики неравновесных систем и управления ими. Все трое работают в Институте теплофизики имени С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН. По словам Фурсенко, это изобретение изменило весь мировой рынок в этой сфере.

Вторая премия присуждена также коллективу из трех человек: гендиректору компании "Биокад" Дмитрию Морозову, Андрею Улитину из Института биологического приборостроения с опытным производством РАН и директору департамента биохимии "Биокада" Татьяне Черновской за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

"Впервые в России был создан уникальный лекарственно-производственный комплекс, который позволяет выпускать лекарства в промышленном масштабе", - отметил значимость этой работы Андрей Фурсенко.

Лауреатом третьей премии стал член-корреспондент РАН, директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрей Головнев. Наградой отмечен его вклад в изучение культурного наследия народов Арктики.

Четвертая награда традиционно носит закрытый характер и не объявляется.

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, представляя лауреатов госпремии в области литературы и искусства, отметил, что каждый из них является настоящим подвижником своего дела.

"Каждый из них посвятил жизнь своему дело, и впервые Совет по культуре при президенте РФ не смог определить имена лауреатов с первого раза, пришлось голосовать в два этапа. Это действительно уникальный случай, когда все три лауреата представляют, можно даже так сказать, "нашу глубинку", - сказал он.

За создание музея-усадьбы Рахманинова "Ивановка" в Тамбовской области, за огромную просветительскую деятельность государственная премия присуждена директору музея-усадьбы Александру Ермакову.

По словам Толстого, Ермаков не только сумел восстановить сам дом, но и дух усадьбы Рахманинова.

Также премия присуждена писателю, литературоведу, критику Валентину Курбатову. "Человеку, которому посчастливилось дружить с Астафьевым, Распутиным, Беловым, блистательному знатоку Пушкина и большому другу "Михайловского", - представил лауреата Владимир Толстой.

Наконец, третью премию получит этнограф и директор Иркутского регионального центра русского языка Галина Медведева.

Владимир Толстой и Андрей Фурсенко исполнили совместную почетную миссию и объявили имена лауреатов госпремии за достижения в области гуманитарной деятельности. Впервые в этом году она будет вручена двум выдающимся личностям. Ради этого пришлось даже внести изменения в положение о премии.

"Этот год особенный. Мы все отмечаем 75-летие Победы, чрезвычайно важное и знаковое событие для нашей страны. Также мы не можем обойти вниманием и то, как весь мир и наша страна с честью противостоят пандемии коронавируса", - объяснил нововведение Владимир Толстой.

Высшей государственной награды были удостоены выдающийся композитор, создавший свою композиторскую вселенную, Давид Тухманов и главный врач Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерию Вечорко.

Кстати, Валерий Вечорко стал первым врачом, удостоенным такой высокой награды.